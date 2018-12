Vitória foi o primeiro a parar o "Keizerball"

O V. Guimarães conseguiu fazer aquilo que mais ninguém conseguiu. Os minhotos foram os primeiros a derrubar o Sporting de Marcel Keizer, triunfando no D. Afonso Henriques por 1-0. Luís Castro misturou o antídoto perfeito para a fúria goleadora dos “leões”, que chegaram a Guimarães com 30 golos nos últimos sete jogos mas que, pela primeira vez, ficaram a zero desde que o holandês chegou. O Sporting perdeu em dia de vitórias de FC Porto e Benfica e, por isso, ficou mais longe do primeiro lugar e desceu para terceiro; o Vitória manteve o seu excelente momento e vai entrar em 2019 mas perto do rival do Minho.

Positivo/Negativo Positivo V. Guimarães Injusto destacar apenas um jogador numa excelente exibição colectiva dos minhotos, muito bem orientados por Luís Castro, que, depois de derrotar o FC Porto, voltou a fazer a vida negra a um candidato ao título. A haver alguma crítica, talvez a falta de frieza na finalização, mas 1-0 também vale três pontos.

Positivo Renan Ribeiro Ficou muitas vezes frente a frente com os jogadores do Vitória e foi ganhando os duelos todos, com a excepção do golo sofrido, em que não teve culpa, e da saída imprudente num lance que foi anulado por fora-de-jogo de Guedes. Negativo Bruno Fernandes Houve muita gente desinspirada no Sporting, mas esse estado foi muito evidente naqueles que costumam decidir. Bruno Fernandes decidiu quase sempre mal, muito complicativo na condução do ataque “leonino”.

Foi um triunfo por números mínimos, o suficiente para o Vitória ficar com os três pontos, mas que não faz muita justiça ao domínio que os homens de Luís Castro tiveram durante quase todo o jogo, quase sempre no sítio certo a pressionar e impedir a circulação de bola rápida e em progressão que tem sido a imagem de marca do Sporting. Provocaram mais vezes o erro do adversário e tiveram o mérito de aguentar nas poucas vezes que o Sporting atacou com propósito e rapidez. Não fosse Renan Ribeiro a fechar a baliza e os números podiam ter sido outros.

O Vitória foi a equipa mais perigosa logo nos primeiros minutos, pressionante na conquista da bola e rápida na sua condução rumo à baliza adversária, e justificou plenamente o lance feliz que resultou no único golo do jogo, aos 26’. Na sequência de um alívio de Mathieu após um canto vimaranense, Tozé recolheu a bola bem longe da área, encheu-se de fé e rematou. A bola raspou em dois jogadores do Sporting e mudou de trajectória o suficiente para enganar Renan.

Estar a perder não era nada de novo para o “Keizerball”, a tal filosofia futebolística que tem como um dos princípios preferir ganhar por 4-3 do que por 1-0. De todas as vezes que tinha estado a perder (contra Desp. Aves e Nacional), o Sporting tinha emergido triunfante e goleador e a primeira reacção tinha sempre acontecido na primeira parte. Mas, pela primeira vez desde que Keizer chegou, os “leões” foram para o intervalo sem marcar. Na segunda parte, entraria Raphinha, que não jogava desde Outubro, para o lugar de Jovane, menos confortável como titular do que como suplente utilizado.

Durante os primeiros minutos da segunda parte, o Sporting pareceu perto de encaminhar mais uma reviravolta. Ola John ainda ameaçou elevar para 2-0 quase no reatamento, mas Renan defendeu com competência. Na resposta, Miguel Luís conduziu o contra-ataque “leonino”, meteu em Raphinha e o brasileiro ex-Vitória disparou para uma bela defesa de Douglas, um raro momento de lucidez atacante no meio da desinspiração de homens que têm estado inspirados. Bas Dost, Bruno Fernandes e Diaby pouco se viram.

Depois, praticamente só deu Vitória. Douglas lançou Guedes em profundidade, Renan fez falta que daria expulsão (se fosse fora da área) ou penálti e amarelo (se fosse, como era o caso, dentro), mas, após revisão do videoárbitro (VAR), o árbitro assinalou fora-de-jogo de Guedes e anulou o lance.

Renan e o poste (um cabeceamento de Pedro Henrique aos 74’) foram mantendo o resultado na diferença mínima e os homens que Keizer foi lançando para o jogo (Mané e Petrovic) pouco fizeram para evitar a derrota. O holandês bem tinha dito que este dia ia chegar. O segredo está em que dias destes não aconteçam muitas vezes.

