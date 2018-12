Palcos da semana

Música

Natal em voz de fado

Gisela João desvia-se do percurso habitual, o fado, para, em nome de Uma Noite de Natal, enveredar pelo cancioneiro norte-americano. Canta rodeada pela Orquestra Filarmonia das Beiras, dirigida por Vassalo Lourenço, e por um trio de jazz (Luís Figueiredo nos teclados e arranjos, Alexandre Frazão na bateria e Bernardo Moreira no contrabaixo) – ao todo, cerca de 50 músicos em palco. Depois da estreia em Lisboa (no CCB, que lhe fez este desafio), a cantora minhota leva agora o espectáculo natalício a Viseu, Porto e Coimbra.

VISEU Pavilhão Multiusos

Dia 23 de Dezembro, às 21h30.

Bilhetes de 12,50€ a 15€

PORTO Casa da Música

Dia 27 de Dezembro, às 21h30.

Bilhetes a 35€

COIMBRA Convento de São Francisco

Dia 29 de Dezembro, às 21h30.

Bilhetes de 20€ a 35€

Foto Filipe Ferreira

Teatro

Menina(s) Alice(s)

Alice desdobra-se em várias Alices, há reflexos em jogo, ouvem-se coros. É a história da menina que persegue um coelho atarefado, cai num buraco e descobre um mundo surreal a ser levada à cena pelo Teatro do Eléctrico. Esta adaptação dos contos de Lewis Carroll vem assinada por Ricardo Neves-Neves, que a co-encena com Maria João Luís (que também integra o elenco, como chapeleiro) – a mesma dupla que tinha imaginado, em 2015, uma versão de outro clássico: Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Alice no País das Maravilhas não se fica pela estreia em Lisboa: nas próximas semanas, vai andar por Loulé, Ílhavo, Ponte de Sor e Porto.

LISBOA Teatro Nacional D. Maria II

De 27 de Dezembro a 6 de Janeiro. Quarta a sábado, às 19h; domingo, às 16h.

Bilhetes de 10€ a 17€

Foto Ricardo Raminhos

Teatro

Danças a dois

Relações conjugais esmiuçadas. Uma nova estrutura teatral. Um texto de Pedro Mexia. Assim surge Pas de Deux, a primeira produção do recém-nascido Teatro Experimental do Nordeste, com encenação de Alexandre Sampaio. Em cena, estão os conflitos do casal moderno sob uma lupa vertiginosa e intensa que questiona acidamente os papéis de cada homem e mulher, momento e sentimento. É um passo teatral dado com base em Nada de Dois, peça publicada por Mexia em 2009, que é alvo de "adaptação profunda" pela nova companhia transmontana.

VILA REAL Teatro de Vila Real

Dias 28 e 29 de Dezembro, às 21h30.

Bilhetes a 3€

Foto Paula Rego, Os amantes (1982) Casa das Histórias Paula Rego

Pintura

A mudança aos 80

A Casa das Histórias Paula Rego está a mostrar mais de 50 obras em grande formato, quase todas oriundas de colecções particulares e algumas mostradas pela primeira vez em Portugal. Em comum têm a década em que foram produzidos. Com curadoria de Catarina Alfaro, Paula Rego: Anos 80 reflecte esse período determinante em que a pintora "estabelece uma linguagem visual radicalmente nova para contar as suas histórias, criando um universo complexo e ambíguo em que os animais são criaturas com qualidades e comportamentos humanos, atiradas para situações peculiares, dramas vívidos e que invadem ruidosamente a sua pintura". Os amantes, O Macaco Vermelho, Dentro e Fora do Mar, Vivian Girls e A Menina e o Cão estão entre os títulos e séries em exibição.

CASCAIS Casa das Histórias

Até 26 de Maio. Terça a domingo, das 10h às 18h.

Bilhetes a 5€

Foto

Cinema

Classicamente animado

Também o CCB viaja a outra década, mas para exibir a obra-prima que em 1940 ano saiu dos estúdios Disney: Fantasia. Cinema de animação (rato Mickey incluído) e música clássica (de Bach, Tchaikovsky, Dukas, Stravinsky, Ponchielli, Mussorgsky e Schubert) combinam-se intrincadamente ao longo de oito segmentos conduzidos pelo maestro Leopold Stokowski, num filme que consegue ser simultaneamente uma delícia para a criança em nós, matéria de pesadelos e um delírio psicadélico. É projectado em versão digital restaurada.

LISBOA Centro Cultural de Belém

Dia 28 de Dezembro, às 16h.

Bilhetes a 7€

