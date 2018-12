Morreu Catalina Pestana, a última provedora da Casa Pia

Maria Catalina Batalha Pestana foi a última provedora da Casa Pia de Lisboa e chegou ao cargo, pela mão do então ministro da Segurança Social Bagão Félix, em 2002, na sequência do escândalo de pedofilia que envolveu alunos e um ex-funcionário da instituição. A antiga professora morreu aos 72 anos num hospital em Lisboa, vítima de doença, confirmou hoje o advogado da instituição à agência Lusa.

De acordo com Miguel Matias, Catalina Pestana estava internada numa unidade hospitalar em Lisboa e "morreu durante a noite" vítima de uma infecção generalizada.

A antiga provedora da Casa Pia de Lisboa permaneceu no cargo até Maio de 2007 - quando o julgamento Casa Pia ainda decorria - foi uma das principais defensoras das crianças e jovens que diziam ter sido abusados sexualmente. Em Outubro de 2007, mais de cinco anos depois de o escândalo ter rebentado, a ex-provedora veio a público afirmar que os abusos sexuais na instituição continuam.

Catalina Pestana, natural do Barreiro, começou a sua carreira profissional aos 24 anos como professora de um colégio feminino, depois de se ter licenciado em Filosofia na Universidade de Letras de Lisboa. Foi uma das organizadoras dos campos de férias para os filhos de presos políticos. Um ano depois do 25 de Abril de 1974 assumiu a direcção do Colégio de Santa Catarina, em Lisboa, que estava sob a tutela da Casa Pia de Lisboa, cargo que exerceu durante mais de uma década.

Nunca abandonou o ensino, concluiu o mestrado em Psicologia Educacional, na década de 80 deu aulas na Faculdade de Motricidade Humana e no início da década de 90 foi coordenadora nacional do Projecto Vida de Prevenção da Toxicodependência em Meio Escolar. Em 1998 foi directora do Plano para a Eliminação de Exploração do Trabalho Infantil.

Em Dezembro de 2002, após a demissão de Luís Rebelo exonerado do cargo na sequência do mais grave escândalo de abusos sexuais em Portugal, foi nomeada provedora da Casa Pia. Assumiu até ao fim uma postura de defensora acérrima dos menores que afirmavam ter sido abusados.

