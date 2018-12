Rio acusa Governo de “falhar de forma estrondosa” na segurança dos portugueses

Na mensagem de Natal, o presidente do PSD, Rui Rio, ataca o Governo socialista de António Costa, acusando-o de ter falhado “de forma estrondosa” na segurança dos portugueses. No rol de críticas lançadas, o dirigente do PSD fala de uma assistência que “foi e continua a ser altamente deficitária” e de um desempenho na área social que “não é famoso”.

Apesar da quadra natalícia, na mensagem de Natal divulgada este sábado, Rui Rio discursou num tom aceso sobre os acontecimentos que marcaram o ano. Para o líder do PSD, a resposta dada pelo Governo aos incêndios e à recente queda do helicóptero do INEM, à tragédia de Borba e ao caso de Tancos deixaram muito a desejar. Sobre o roubo das armas, apelidou-o de “o expoente máximo da falha ao nível da segurança”.

O Serviço Nacional de Saúde em que se “vão acumulando polémicas ineficácias, falta de investimento e de manutenção” é outro indicador de que algo está mal, aponta Rio, sublinhando que o Governo deverá “pôr a mão na consciência e tratar dos serviços públicos” para que os portugueses se sintam mais seguros.

PUB

PUB

PUB

Saltando da Saúde para a Educação, Rio não esquece os estudantes deslocados do ensino universitário, que se vêem obrigados a interromper os cursos devido aos preços inflacionados dos arrendamentos de casas e quartos nas cidades.

Sobre o salário mínimo nacional, culpa o executivo de permitir que haja um salário para o sector privado inferior ao valor praticado no Estado. “Têm de ser tratados por igual”, exige.

Um dia depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter mostrado preocupação com situações que podem minar a confiança dos portugueses nas instituições, Rio insurgiu-se com mais alarmismo à comunicação social.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

À altura, era peremptório: “O Estado tem de estar à altura”. Nas declarações prestadas aos jornalistas na visita a Borba, no dia que assinalava um mês desde a queda da estrada, o presidente do PSD tocou nos mesmos temas que refere ao longo da mensagem de Natal.

Criticando de forma acérrima o actual Governo, Rui Rio termina a mensagem mostrando-se “disponível para dar todos os contributos que um partido da oposição consciente deve dar para que os portugueses tenham uma vida melhor”.

Entre votos de Boas Festas e desejos de um melhor 2019 para o país, deixa o apelo: “Quando falamos de 2019 temos de desejar e solicitar ao governo que faça diferente em nome dos portugueses”.

PUB