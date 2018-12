Entre rabanadas e discotecas: sugestões para sair à noite em época natalícia

Família, banquetes, presentes. Aos clássicos natalícios também se pode juntar o convívio com os amigos nos mais variados espaços nocturnos do país. E a verdade é que o Natal dos "morcegos" é para todos os gostos: do techno ao hip-hop, do pop ao rock, há música a potes. E há até quem vá “comer uma banana e beber um 'banano'” — tradição bracarense de beber um cálice de moscatel de Setúbal e comer uma banana horas antes da ceia de Natal.

Bares e discotecas por todo o país "enfiam o barrete" (do Pai Natal) das mais variadas formas de 22 a 25 de Dezembro. Afinal, há que dar um destino aos envelopes dos avós e dos tios.

No Porto, o Natal pode começar já no sábado, dia 22 — a quarta edição da Tetris leva 11 artistas visuais, performers e músicos ao antigo bar de striptease Pérola Negra. A entrada é gratuita, entre as 17h30 e as 21h. A 500 quilómetros de distância, no Algarve, embebido em espírito natalício, o Oceans, Praia da Rocha, vai acolher um evento solidário. A partir da meia-noite vão angariar comida e roupa para duas instituições locais: o Grato e o Lar Bom Samaritano. A entrada são três euros (se levares alimentos e roupa) ou cinco euros, para quem não levar nada — parte do dinheiro reverterá para as respectivas instituições.

Na capital, os festejos podem arrancar à meia-noite de 23 de Dezembro ao ritmo de hip-hop e r&b no Bosq com o fundador e anfitrião Deejay Kamala a orientar as celebrações do aniversário do Radio-Hotel e do Bosq numa festa conjunta. Não há guest list nem reservas. A entrada é gratuita e é feita por ordem de chegada até atingirem a lotação do espaço.

Depois do jantar de dia 24, quem estiver no Porto pode espreitar o Gare e acompanhar a consoada com house e techno à boleia de A Christmas Eve Between Friends w/ Steve Parker, Roger Mateus; e, em Lisboa, o Roterdão promete não dar descanso a ninguém. Já na noite de Natal, a folia regressa ao Lux com o techno de Dr. Rubinstein b2b Roi Perez, Dexter, Zé Pedro Moura e Mário Valente — o preço da entrada só é conhecido no dia. The Legendary Tigerman cumpre a tradição e oferece o rock and roll que faltava ao dia de Natal com F*** Christmas, I got the Blues na Galeria Zé dos Bois (o bilhete custa 15 euros). E, noutras sonoridades, há o concerto de Fuse (Dealema) para uma noite de hip-hop no Titanic por dez euros.

Tens mais sugestões? Envia para [email protected].

Já o Boîte, no Porto, inspira-se nos bailes funk brasileiros com o Natal das Santas. No mesmo dia, o Barco Gandufe (antigo Porto-Rio) tem Baratunxas VIII: Quando o Homem quer! por cinco euros e o Pérola Negra transforma a Meifumado no Pai Natal de serviço. No Algarve, o dia 25 é passado ao som de techno no ARCM, em Faro, e no PIPAS, na Praia da Rocha. Ambos com entrada livre.

Afinal, também na pista o princípio da época é o mesmo: a partilha e o convívio com aqueles que mais gostamos.

