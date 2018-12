Tsunami mata pelo menos 20 pessoas na Indonésia

Pelo menos duas dezenas de pessoas morreram neste sábado na costa do Estreito de Sonda, na Indonésia, na sequência de um tsunami, segundo informou o Governo de Jacarta. Há registo ainda de pelo menos 165 feridos e de dezenas de edifícios destruídos.

As autoridades indicam que as ondas gigantes podem ter sido causadas por deslizamentos de terras sob o mar, na sequência da erupção do Krakatoa.

Através do Twitter, o director da autoridade indonésia de protecção civil, Sutopo Purwo Nugroho, partilhou vários vídeos das ondas e dos danos causados pelas águas.

Inicialmente, o responsável indicou que o fenómeno estaria relacionado apenas com a maré cheia. Mais tarde, e numa nota partilhada através das redes sociais, a protecção civil confirmou que se tratava de facto de um tsunami: "Anuncia-se oficialmente que um tsunami ocorreu e atingiu várias áreas costeiras no Estreito de Sonda, incluindo em Pandeglang, Serang e Lampung Sul. O tsunami ocorreu no dia 22 de Dezembro cerca das 21h27 [locais]".

"O tsunami não foi gerado por um sismo. Não foi detectada actividade tectónica. É possível que um tsunami tenha ocorrido devido a um deslizamento de terras subaquático influenciado pela erupção do Monte Krakatoa. Ao mesmo tempo regista-se uma maré cheia devido à influência da lua cheia", acrescenta a nota.

Situada numa zona de intensa actividade sísmica e vulcânica, a Indonésia é recorrentemente atingida por tsunamis. Em Setembro, ondas gigantes mataram pelo menos 832 pessoas na cidade de Palu, nas Celebes. Em 2004, um gigantesco maremoto com epicentro ao largo da ilha indonésia de Sumatra vitimou mais de 200 mil pessoas em toda a bacia do Oceano Índico.

