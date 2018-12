Morreu Paddy Ashdown, ex-líder dos Liberais Democratas britânicos

Paddy Ashdown, ex-líder dos Liberais Democratas britânicos e comentador político frequente nos media, morreu, aos 77 anos, depois de ter sido diagnosticado com cancro na bexiga em Outubro, anunciou um porta-voz do partido.

Como diz a BBC, Ashdown era o “action man” da política britânica. Um ex-oficial dos marines da Marinha Real, foi o primeiro líder eleito dos Liberais Democratas, a partir de 1988, numa altura em que este partido, a terceira força do sistema político britânico, dominado pelos conservadores e trabalhistas, precisava de alguma disciplina. Conduziu os lib-dem ao melhor resultado eleitoral em meio século, mas o seu estilo combativo nem sempre caiu bem entre os militantes.

A mistura de experiência militar e diplomática fez com que tivesse o perfil ideal para outros papéis, como o de Alto-Representante da NATO para a Bósnia-Herzegovina, a partir de 2002, três anos depois de deixar a liderança do partido e ter entrado na Câmara dos Lordes. Era defensor da intervenção externa no conflito étnico que se seguiu à desintegração da ex-Jugoslávia e fez várias contribuições para tentar criar uma forma de governação estável.

Foi ainda candidato a enviado especial para o Afeganistão - embora enfrentasse resistência dos afegãos.

Jeremy John Durham Ashdown nasceu em Nova Deli, Índia, a 27 de Fevereiro de 1941, numa família irlandesa com um longo historial de serviço na administração na então colónia britânica, diz a BBC.

O seu pai era um oficial do exército indiano que enfrentou um tribunal militar por recusar-se a abandonar as suas tropas na batalha de Dunquerque, em França, durante a II Guerra Mundial, contra a Alemanha nazi. As acusações acabaram por ser retiradas.

Ashown juntou-se aos Royal Marines em 1959, foi colocado no Bornéu e no Golfo Pérsico antes de juntar a uma unidade que é o equivalente da Marinha aos SAS (serviços especiais), Special Boat Service. Em 1972 deixou a vida militar e juntou-se aos serviços secretos, e trabalhou sob cobertura diplomática em Genebra, em vários departamentos das Nações Unidas.

Foi em 1976 que decidiu dedicar-se à política e, embora tivesse sido apoiante do Labour, decidiu filiar-se nos Liberais Democratas. “A maior parte dos meus amigos pensou que eu estava completamente maluco”, recordou mais tarde, citado pela BBC. Diz que tomou esta decisão porque ficou horrorizado com o estado a que chegou o Reino Unido depois do período de greves e falta de combustível de meados da década de 1970.

O ex-líder dos lib-dem Nick Clegg disse que Lord Ashdown “era a pessoa mais sincera” que conheceu. “Foi por causa dele que entrei na política. Foi por causa dele que me tornei um liberal. E tornou-se um mentor para toda a vida, amigo e guia”, afirmou.

Ficou célebre nas eleições de 2015 a sua afirmação na televisão de que "comeria o seu chapéu" se estivesse correcta uma sondagem que dava dez deputados ao seu partido. A sondagem verificou-se correcta e bom, ele comeu o seu chapéu em directo – mas a BBC foi misericordiosa, e arranjou-lhe uma versão em massapão, bem melhor do que o original, em feltro...

