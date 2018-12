Governo americano paralisado por causa do muro com o México

O impasse em torno do muro que o Presidente norte-americano, Donald Trump, quer construir na fronteira com o México levou à paralisação parcial, a partir da meia-noite, de vários departamentos do Governo americano – o chamado shutdown.

Trump quer uma verba de perto de seis mil milhões para a construção deste muro, e fez da aprovação desta dotação condição para libertar as verbas que mantém em funcionamento muitos dos serviços prestados aos americanos.

Trata-se de uma paralisação parcial, envolvendo 25% das verbas para os serviços federais, já que 75% tinham já sido aprovadas até Setembro do ano passado. O financiamento para os restantes 25%, incluindo os departamentos de Segurança Interna, Justiça e Agricultura, só existia até à meia-noite de sexta-feira.

Os funcionários de serviços considerados não essenciais terão de tirar licença sem vencimento, e os considerados essenciais trabalharão sem serem pagos.

Vão ser afectados, segundo o Washington Post, 13% de funcionários do Departamento de Segurança Interna, 17% da Justiça, 40% da Agricultura, 83% das Finanças, 78% do Interior, 34% dos Transportes, 87% do Comércio, 95% da Agência de Protecção Ambiental, e 95% do departamento de habitação e urbanismo.

Os parques federais vão fechar e mais de 400 mil trabalhadores essenciais nas agências afectadas irão trabalhar sem ser pagos até a disputa se resolver. Outros 380 mil ficarão de licença.

Os líderes do Congresso e a Casa Branca prometeram continuar o diálogo durante o fim-de-semana para tentar chegar a um acordo antes do Natal, mas ambos os lados pareciam irredutíveis: os democratas recusam-se a aceitar as verbas para o muro, Trump recusa-se a assinar um acordo negociado entre republicanos e democratas no Congresso para libertar financiamento de curto prazo e evitar a paralisação parcial enquanto não for aprovado o financiamento para o muro, uma promessa central na sua campanha.

Os republicanos vão perder a maioria na Câmara dos Representantes a 3 de Janeiro, quando tomarem posse os congressistas eleitos nas intercalares de Novembro. Com uma maioria democrata nesta câmara, será mais difícil para Trump aprovar estes perto de seis mil milhões para o muro com que pretende dificultar mais a entrada de imigrantes a partir do México.

A Câmara ainda chegou a aprovar uma lei incluindo esta verba, mas o Senado, onde os republicanos têm uma pequena minoria, recusou-a.

Para a paralisação dos serviços federais terminar, será necessário que tanto a Câmara dos Representantes como o Senado aprovem um acordo negociado entre os líderes democratas e republicanos de ambas as câmaras e a Casa Branca.

Esta é a terceira paralisação do Governo em 2018, mas teme-se que esta seja maior. Muitos dos congressistas já saíram de Washington. Donald Trump, pelo seu lado, já anunciou o cancelamento da viagem que tinha marcada para o seu resort de Mar-a-Lago, na Florida.

A primeira paralisação do ano ocorreu entre 20 de Janeiro, um sábado, e 22, segunda-feira, por causa de imigração, e em Fevereiro houve nova paralisação, de apenas nove horas, que não chegou a interromper o funcionamento dos serviços.

