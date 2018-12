Detidos dois suspeitos de terem causado o caos em Gatwick

Um homem e uma mulher foram detidos pela polícia de West Sussex por suspeita de estarem relacionados com os avistamentos de drones durante três dias sobre a pista de aviação do aeroporto de Gatwick, um dos que servem Londres, e que obrigaram a interromper as operações aéreas, num dos períodos do ano em que mais pessoas viajam.

A polícia diz apenas que o homem tem 47 anos e a mulher 54, e são moradores na área do aeroporto – em Crawley, uma povoação de perto de 100 mil habitantes que fica sob uma das mais usadas rotas de passagem dos aviões que usam Gatwick. Foram detidos sob a suspeita de perturbarem a aviação civil.

Nenhum grupo reivindicou a perturbação das operações de um dos aeroportos britânicos mais movimentados – cerca de um milhar de voos foram divergidos para outros aeroportos ou cancelados, e 140 mil passageiros afectados, durante três dias, diz a Reuters.

O aeroporto de Gatwick retomou o funcionamento normal este sábado, mas alertou os passageiros que é de esperar que haja atrasos e cancelamentos durante algum tempo, e aconselhou os passageiros a contactar as companhias aéreas com que viajam para saberem dos seus voos.

Foi na noite de quarta-feira que se iniciaram os avistamentos de drones em Gatwick e o aeroporto viu-se forçado a encerrar a pista, porque os aparelhos surgiam de forma imprevisível. O exército acabou por ser chamado para tentar controlar a situação, sem que se conseguissem localizar os operadores dos aparelhos, e só na sexta-feira, graças ao uso de tecnologia militar – não identificada –, é que se considerou que a pista estaria suficientemente segura para ser completamente reaberta à aviação.

O jornal tablóide britânico Daily Mail cita uma testemunha que conta ter visto um ciclista a tentar recolher dois drones numa estrada secundária perto do aeroporto. Os dois suspeitos foram detidos em Crowley depois das 22h de sexta-feira.

Uma das teorias investigadas pela polícia é a possibilidade de esta acção se ter tratado de um boicote motivado por questões ambientais – como o ruído provocado pelo aeroporto. Ou um protesto contra as deportações de migrantes, diz o Daily Mail.

