03884: eis o número do El Gordo, a maior lotaria do mundo

Natal em Espanha sem o El Gordo não é verdadeiramente Natal. O sorteio da lotaria criada em 1812 foi realizado este sábado e contou com um prémio de 2,38 mil milhões de euros, o maior do mundo.

O número 03347 foi o El Gordo deste ano e foi dividido por quase todas as províncias espanholas. Só Ceuta, Melilla, Álava, Palencia, Guadalajara e Castellón ficaram de fora. Isto porque há 170 séries de cada número. Ou seja, o prémio atribuído ao número 03347 pode ser dividido, em teoria, por 170 premiados, que recebem quatro milhões de euros cada, numa soma total de 680 milhões.

Este valor corresponde a 28% do montante total que o sorteio entrega, noticia o El País, porque há mais prémios. Segundo o diário espanhol, o valor total de todos os prémios distribuídos, os 2,38 mil milhões de euros, corresponde apenas a 70% do dinheiro arrecadado com a venda de bilhetes o que revela a dimensão do investimento que os apostadores espanhóis fazem nesta quadra.

Madrid e Barcelona, com 78 e 40 vencedores respectivamente, são as cidades onde mais pessoas ganharam o prémio principal. Seguiu-se Sevilha com 15 vencedores e Valência, Bilbau e Saragoça com 12 vencedores cada.

Alejandro Jambrina, de 25 anos, reside em Avilés, nas Astúrias. É um dos muitos espanhóis que todos os anos tenta a sua sorte na lotaria nacional. Apesar de jogar desde que “se lembra”, nunca ganhou nada. Há dez anos, os tios ganharam 10.000 euros e nunca mais se repetiu.

Em conversa com o PÚBLICO, o jovem espanhol não esconde que só joga por “tradição, à semelhança de grande parte dos espanhóis”.

“Há quem não jogue em nada durante todo o ano e depois gaste muito dinheiro no El Gordo”, elucida. As Astúrias, comunidade onde reside, é a segunda em Espanha onde mais dinheiro se gasta na compra de lotarias em termos absolutos. A primeira é Madrid, onde se vendem 535 milhões de euros em bilhetes durante o Natal, segundo dados da Lotería y Apuestas del Estado.

De acordo com a mesma entidade, em média, os espanhóis gastam 67,56 euros na compra de números. Castela e Leão é a comunidade espanhola em que mais se gasta em média, com o valor a ascender aos 104,02 euros por apostador.

E em tom de curiosidade, revela que o número 13 é um dos mais escolhidos, precisamente "por ser um número que dá azar". Esse e "o número correspondente ao ano”.

