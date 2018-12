Se não foi multado pela EMEL, pode ganhar cinco euros

A EMEL (responsável pela gestão do estacionamento e mobilidade em Lisboa) continua a levar a sério a pretensão de ser a "empresa mais amada da capital". Desta feita, contagiada pelo espírito natalício, oferece cinco euros a quem não tiver sido multado no decorrer do ano. O valor pode ser depois utilizado na aplicação ePark, e será entregue aos primeiros 20 mil utilizadores que se registem no site da campanha.

Os registos podem ser feitos a partir das 00h de dia 25 de Dezembro. Para concluir o processo, basta indicar os dados do condutor e da matrícula do carro registado. Sendo um dos primeiros 20 mil, pode usar os cinco euros para pagar o estacionamento em qualquer zona de Lisboa, através da app da empresa municipal, no telemóvel.

Na semana passada, a empresa lançou uma acção de sensibilização nas ruas de Lisboa, em que enfeitava os carros bem estacionados com fitas vermelhas e entregava também um vale.

No início de Dezembro, Luís Natal Marques, presidente da empresa municipal assumiu, em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, que quer cobrar pelo estacionamento em todas as freguesias de Lisboa até 2020.

Acomodar os 200 mil veículos dos residentes e os 370 mil que entram todos os dias na cidade não é uma meta fácil de alcançar. Sendo que o problema reside no número de carros que vêm de fora.

Contudo, Luís Natal Marques reconhece que há que criar alternativas para que as pessoas não tragam os veículos para a cidade.

