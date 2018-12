Ligação Porto-Lisboa em menos de duas horas, promete Governo

O Governo prevê um investimento de 20,4 mil milhões de euros em grandes obras públicas na próxima década. O reforço da ferrovia será a grande prioridade do Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI2030) e as obras permitirão ligar o Porto a Lisboa em menos de duas horas, revela o ministro do Planeamento e das Infra-Estrutras em entrevista ao Expresso.

"A nossa ideia é conseguir, na próxima década, aumentar a procura de passageiros em cerca de 30% e aumentar até 40% a procura de transporte de mercadorias, retirando o equivalente a 100 mil camiões por ano das estradas", explica o ministro Pedro Marques. Acrescentando que se trata de "um aumento de competitividade brutal", "vamos finalmente baixar para menos de duas horas a ligação entre Porto e Lisboa".

Esta meta será alcançada através da construção dos troços Cacia-Gaia, Soure-Coimbra, Santarém-Entroncamento e Alverca-Azambuja asseguram o reforço do eixo Porto-Lisboa. O Expresso avança que serão mais de 163 quilómetros de ferrovia, num esforço de 1500 milhões de euros. Em entrevista ao semanário, Pedro Marques assume que o grande objectivo passa por “descongestionar a grande coluna ferroviária do país”.

A segunda fase da expansão do Aeroporto de Lisboa (que vai custar 600 milhões de euros), o alargamento das redes do metro do Porto (também 600 milhões) e de Lisboa (400 milhões), a par da ligação ferroviária Aveiro/Mangualve (600 milhões) são outros dos grandes investimentos previstos.

Ao Expresso, o ministro mostrou-se confiante quanto ao funcionamento do novo aeroporto do Montijo em 2022: “As questões ambientais serão ultrapassadas já no ano de 2019, por isso mantenho a perspectiva de ter o aeroporto em funcionamento em 2022”.

O investimento nos transportes e mobilidade ascenderá aos 12,765 milhões de euros. Prevê-se também investimentos de 3650 milhões para a energia e de 3270 milhões para o ambiente. O regadio receberá um incentivo de 750 milhões.

Em Janeiro, o Governo fará chegar o PNI230 à Assembleia e espera conseguir assegurar o plano de obras com uma maioria de dois terços dos deputados. Depois de passar pelo parlamento, o PNI230 terá de ser aprovado pelo Conselho Superior de Obras Públicas, o novo órgão consultivo a quem cabe emitir um parecer obrigatório, mas não vinculativo, sobre os projectos de investimento superiores a 75 milhões.

O dinheiro para pagar as grandes obras ao longo da década virá de fundos europeus (6503 milhões de euros), do Fundo Ambiental (1800 milhões), do Orçamento do Estado (3172 milhões), de privados e de empresas do Estado (7375 milhões) e de poupanças da redução de encargos com as parcerias público-privadas rodoviárias (1586 milhões) “que aumentarão o investimento da Infra-Estruturas de Portugal”, diz o Expresso.

