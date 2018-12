Sérgio Conceição desvaloriza ausência do treinador no jogo com o Rio Ave

O treinador do FC Porto espera defrontar um Rio Ave exigente, no domingo, em jogo da 14.ª jornada da I Liga, independentemente da eventual saída do treinador dos vila-condenses para os ingleses do Reading.

"O treinador estar ou não, não vai fazer diferença. Os princípios estão lá. Se não for o José Gomes a orientar, a equipa sabe o que fazer. Tem uma forma de actuar que, com certeza, não vai mudar aqui no Dragão. Agora, é para reflectir, se isso acontecer", referiu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

PUB

Em causa está, para o técnico dos "azuis e brancos", a transferência de José Gomes do Rio Ave, sexto na I Liga, para o Reading, 21.º classificado do segundo escalão do futebol inglês. "O Reading é uma equipa que está a lutar para não descer do Championship e um treinador, mesmo sendo uma melhoria para ele, trocar um clube que luta pelo acesso às provas europeias é uma reflexão importante que temos de fazer", advertiu.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre o jogo, Conceição disse não ter dúvidas das dificuldades que os campeões nacionais vão encontrar perante uma equipa que "tem feito um excelente campeonato". "Nos últimos anos, [o Rio Ave] tem feito coisas muito interessantes. Tem lançado alguns bons treinadores e jogadores. É um clube que tem evoluído bastante. Tem sempre equipas competitivas", reconheceu.

PUB

O técnico confirmou a ausência do Otávio do encontro, sem esclarecer sobre a disponibilidade de Danilo, que, tal como o médio brasileiro, também saiu lesionado do jogo com o Moreirense (4-3), na terça-feira, para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. "O Otávio está fora. A previsão de paragem é de um mês, depois é mais uma semana, menos uma semana. Temos toda a confiança na competência do nosso departamento médico, normalmente os prazos são menores. Em relação ao Danilo, vamos ver até amanhã [no domingo] se podemos ou não utilizar", referiu.

O internacional português sofreu uma entorse no tornozelo direito, enquanto Otávio recupera de uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, juntando-se ao camaronês Aboubakar no boletim clínico.



PUB