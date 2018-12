O seleccionador de Espanha é o novo treinador de hóquei do Benfica

Um dia depois de ter anunciado a saída de Pedro Nunes do comando técnico da equipa masculina de hóquei em patins, o Benfica já avançou com o nome do substituto. O escolhido é Alejandro Domínguez, actual seleccionador de Espanha, que assinou um contrato de três anos e meio.

O treinador argentino, de 47 anos, venceu uma Taça Continental (2009-10), uma Taça Intercontinental (2009-10) e um campeonato espanhol (2010-2011) pelo Reus, destacando-se mais tarde no comando da selecção feminina espanhola, até chegar à congénere masculina. Com a actual equipa, conquistou um Mundial (2017), um Campeonato da Europa (2018) e uma Taça Latina (2018).

“É um passo em frente na minha carreira desportiva. É um desafio enorme porque é um clube fantástico, muito importante, com uma tradição muito grande. Agradeço a confiança que o clube deposita em mim para um projecto desta envergadura, é um grande desafio profissional e espero estar à altura, de forma a cumprir as expectativas, tanto do clube como dos seus adeptos”, assinalou Domínguez, que acumulará funções no Benfica e na selecção de Espanha.

