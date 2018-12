Santa Clara agrava ciclo negativo do V. Setúbal

O V. Setúbal voltou a não conseguir tirar partido do factor casa e perdeu, neste sábado, no Estádio do Bonfim, diante do Santa Clara na 14.ª jornada da Liga portuguesa (0-2). É o terceiro desaire seguido dos sadinos na prova (e o quarto no total) e a sexta vitória dos açorianos neste regresso ao escalão principal.

O Santa Clara inaugurou o marcador de grande penalidade, aos 15', com um remate certeiro de Osama Rashid, e voltou a fazer estragos no início da segunda parte, com um golo do central Fábio Cardoso.

PUB

Apesar da reacção, o Vitória não conseguiu reentrar na discussão do resultado e viu o adversário fugir-lhe na tabela, já que antes do início da jornada somavam ambos 17 pontos. O Santa Clara ocupa, provisoriamente, o sexto lugar, enquanto os sadinos estão em 11.º.

PUB

PUB

PUB