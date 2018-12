Rui Vitória quer o Benfica a ganhar, "com melhor ou pior exibição"

O treinador do Benfica, Rui Vitória, salientou neste sábado que vencer o Sporting de Braga é o principal objectivo dos "encarnados" no jogo grande da 14.ª jornada da I Liga de futebol, e que só depois se preocupará com a qualidade exibicional.

"Importa ganhar e somar três pontos. O Sp. Braga é uma boa equipa, está a fazer um excelente campeonato, é um adversário difícil, mas que também sabe que do outro lado vai estar uma equipa pronta para ganhar, com melhor ou pior exibição, embora o propósito seja sempre jogar bem e ganhar. A qualidade está cá e com o tempo vai revelar-se", disse Rui Vitória.

Depois de seis vitórias consecutivas, o treinador das "águias" reconheceu que foi dada primazia aos resultados, de forma a garantir a permanência em todas as competições. "Nesta fase de retoma era fundamental ganhar e poder continuar a disputar todas as competições. Claro que, do ponto de vista da qualidade, podemos melhorar, mas, na verdade, não há equipas com o mesmo nível exibicional toda a época."

Quanto ao encontro frente ao Sp. Braga, terceiro classificado, Rui Vitória destacou a qualidade da equipa orientada por Abel Ferreira. "Temos de estar fortes para bater um Sp. Braga forte. É um adversário que está no topo da tabela, tem qualidade e quer ficar nos lugares de cima. Mas é uma equipa que também tem lacunas e que sabemos quais são. Vamos com vontade e determinação para um jogo que vai ser muito disputado, com duas equipas a quererem ganhar", frisou.

O jogo da I Liga entre Benfica, quarto classificado com 29 pontos, e Sporting de Braga, terceiro com 30, a contar para a 14.ª jornada, está agendado para domingo, a partir das 17h30, no Estádio da Luz.

