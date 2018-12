Moreirense vira resultado e chega ao primeiro terço da tabela

O resultado do Moreirense-Boavista, a contar para a 14.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, ficou definido ainda antes do intervalo (2-1). Foi nesse período que se registaram as principais incidências de um jogo que atira os minhotos para o primeiro terço da tabela, com os mesmos 22 pontos do Belenenses (sexto) e V. Guimarães (quinto, com uma partida a menos).

No Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, o Boavista colocou-se em vantagem aos 17', por intermédio de Mateus, mas a resposta do Moreirense não tardou muito. Aos 28', Nenê foi derrubado na área contrária e encarregou-se de converter a respectiva grande penalidade, fixando o empate.

Foi um período negro para os portuenses, que aos 36' ficaram reduzidos a 10 jogadores, por expulsão de Neris. O central teve uma entrada ríspida sobre Arsénio, viu o segundo cartão amarelo e abandonou o jogo mais cedo, facilitando a vida aos anfitriões.

Num contragolpe conduzido pelo lado direito, mesmo em cima do intervalo, o Moreirense sentenciou a partida. Chiquinho combinou com Heri, que cruzou para a área "axadrezada". Na tentativa de cortar a bola, a defesa do Boavista colocou-a à mercê que Arsénio que, na passada, rematou sem oposição.

Com este desaire, o Boavista prolonga o ciclo de jogos sem vencer fora de casa no campeonato, que dura desde a jornada inaugural, quando derrotou o Portimonense no Algarve. Actualmente, ocupa a 12.ª posição, com 13 pontos.

