Marcel Keizer: "Mudar a filosofia é difícil"

O Sporting pode marcar muitos golos desde que Marcel Keizer chegou, mas o seu treinador holandês é um homem de poucas palavras. Na conferência de imprensa de antecipação do jogo deste domingo frente ao Vitória de Guimarães, Keizer voltou a ser bastante económico no discurso, mas garantiu que não vai mudar a filosofia da equipa na visita ao Afonso Henriques.

"Mudar a filosofia é difícil. Vamos ver amanhã o que o jogo nos dá, vamos defrontar um grande adversário", considerou neste sábado o técnico holandês, que deixou elogios às equipas do campeonato português, com "qualidade e "organização". E é pela qualidade dos adversários que Keizer se tem mostrado surpreendido com o rendimento do Sporting, sete vitórias em sete jogos e 30 golos marcados.

"Marcar golos é ocupar bem os espaços e marcar nas ocasiões. Não é normal marcar tantos golos. Em Portugal há boa organização nas equipas e, por isso, ficamos ainda mais orgulhosos", refere o holandês, alertando que esta fúria goleadora e vitoriosa não vai durar para sempre: "Num jogo toda a gente quer ganhar e, para nós, vai ser o mesmo de três em três dias. É difícil ganhar sempre, há boas equipas e equipas organizadas, mas vamos tentar continuar a ganhar."

Haverá quem diga que este "novo" Sporting ainda não foi verdadeiramente posto à prova, mas Keizer não está preocupado com essas opiniões: "Não há problema em dizerem isso. Eu limito-me a ver o jogo e os jogadores a jogar. Todos os jogos são um teste, já jogámos em várias competições, a cada três dias temos testes. Vejo os jogadores a tentarem melhorar nos treinos e nos jogos."

Sobre a contratação do brasileiro Luiz Phellype e o regresso ao Sporting de Francisco Geraldes, Keizer limitou-se a dizer que são jogadores que estão referenciados pelo scouting do clube, mas que ainda é cedo para falar sobre isso.

