Man. United inicia era pós-Mourinho com maior goleada da época

Com uma boa exibição e o triunfo mais folgado da temporada, o Manchester United entrou no pós-José Mourinho. Ole Gunnar Solskjaer, o sucessor do português a liderança técnica dos “red devils”, fez quatro alterações no “onze” relativamente à partida anterior – com destaque para o regresso de Pogba à titularidade – e o Manchester United goleou na visita ao Cardiff City (1-5).

Foram precisos apenas três minutos para a memória das partidas sob o comando de Mourinho começar a ser algo distante na mente dos jogadores e adeptos. Foi o tempo necessário para os “red devils” inaugurarem o marcador, num livre directo irrepreensível de Rashford, que beneficiou de uma barreira mal posicionada e não deu hipóteses ao guarda-redes.

A jogar de forma rápida e pressionante, o Manchester United chegou ao 0-2 num grande remate de Ander Herrera, que ainda sofreu um ligeiro desvio em Cunningham.

A equipa da casa reduziria a diferença no marcador aos 38’, num penálti a castigar mão de Rashford convertido por Camarasa, mas os “red devils” conseguiriam repor os dois golos de vantagem ainda antes do intervalo: após uma boa jogada colectiva, com troca de bola ao primeiro toque, Martial surgiu em excelente posição e não desperdiçou.

A partida ficou definitivamente sentenciada no início da segunda parte, com um golo de Lingard, de penálti, a castigar falta que ele próprio tinha sofrido.

Consciente que esta é uma fase exigente em termos de calendário, Solskjaer pediu aos seus jogadores para abrandarem o ritmo – e assim aconteceu, com o Manchester United a gerir tranquilamente a vantagem até final. Ainda haveria tempo para mais um golo, em cima do minuto 90, com Lingard a “bisar” para fazer o 1-5.

Esta foi a primeira vez esta época que o United marcou mais de dois golos fora de casa em jogos da Premier League. No primeiro jogo no comando, Solskjaer superou o triunfo mais folgado de Mourinho, que tinha vencido o Fulham, último classificado da Liga inglesa, por 4-1.

