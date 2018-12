José Gomes deixa o Rio Ave e ruma a Inglaterra

Após a derrota de quarta-feira na Taça de Portugal, por 5-2, frente ao Sporting, José Gomes confirmou um convite dos ingleses do Reading, mas garantiu que a decisão seria tomada pela direcção do Rio Ave: “Estou feliz em Vila do Conde, gosto do projecto. Passei essa decisão, desde o primeiro segundo em que me abordaram, para as pessoas que me convidaram e confiaram em mim”. A decisão está tomada e foi oficializada neste sábado, dia em que os vila-condenses assumiram a mudança na equipa técnica.

"Os dois clubes chegaram a acordo para que José Gomes pudesse rumar a Inglaterra, tendo o técnico posteriormente acordado com o Reading os pressupostos contratuais. Acompanham o treinador para o Reading o seu adjunto Jorge Mendonça, o treinador de guarda-redes, Jorge Batista, bem como João Penedo, video-análise e o readaptador físico Rui Santos", informou o Rio Ave, em comunicado.

PUB

José Gomes deixa o Rio Ave em 6.º lugar, com 19 pontos e a três do Vitória de Guimarães, quinto classificado, e na véspera do jogo com o FC Porto. O técnico conseguiu, também, o melhor arranque na história do clube, somando 17 pontos nas primeiras oito jornadas, feito que superou a marca da época 2015-16, quando a equipa era comandada por Pedro Martins.

PUB

O Reading já tinha sondado Luís Castro, técnico do Vitória de Guimarães para assumir o lugar deixado vago por Paul Clement a 6 de Dezembro. Também cauteloso com as palavras, o treinador vimaranense revelou que a família foi o pilar que o segurou à cidade-berço: “O Vitória tem uma estrutura que faz tudo para dar boas condições de trabalho. Em contrapartida estava uma instituição que dava uma garantia financeira confortável para a família, mas chegámos à conclusão que não seria uma boa altura para sairmos".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No Reading, o despedimento do antigo treinador — que, na presente temporada, somou apenas quatro vitórias em 20 partidas — abriu uma posição que o clube inglês tem tentado preencher. A época dos ingleses está a ser uma desilusão para os adeptos. Em 21.º lugar, o clube encontra-se no limiar da despromoção, com os mesmos 19 pontos que o Millwall, primeiro emblema abaixo da linha de água.

O clube inglês tem como principal accionista o empresário chinês Dai Yongge. O magnata comprou 75% das acções do emblema britânico, em Junho de 2017. Foi noticiada uma alegada oferta feita a Luís Castro que incluía 100 milhões de euros para transferências nas próximas duas épocas. O objectivo do empresário chinês é levar o clube de volta para a Premier League, escalão que não ocupa desde 2012-13.

José Gomes junta-se, agora, a Marco Silva (Everton) e Nuno Espírito Santo (Wolverhampton) em Inglaterra, numa lista de treinadores portugueses recentemente reduzida pelo despedimento de José Mourinho do Manchester United.

PUB