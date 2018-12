Invasão de peluches no relvado em Sevilha

O jogo terminou com um empate (1-1), mas houve algo que foi para além do resultado do embate entre Betis e Eibar, da 17.ª jornada da Liga espanhola. Ao intervalo da partida, milhares de adeptos que ocupavam as bancadas do Estádio Benito Villamarín inundaram o relvado de peluches.

É o espírito de Natal a tomar conta do futebol. Respondendo a um desafio lançado pelo emblema de Sevilha, milhares de apoiantes chegaram ao recinto com um peluche destinado a ser doado a crianças desfavorecidas. E mal o árbitro apitou para o intervalo (o Betis vencia por 1-0), prepararam-se para o arremesso.

O resultado está à vista neste vídeo. Milhares de peluches no relvado, em nome de uma acção solidária, que "obrigaram" à pronta intervenção de uma equipa de voluntários para a recolha dos futuros presentes de Natal.

