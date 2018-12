Belenenses bate Desp. Aves em jogo com sete golos

O Belenenses esteve a perder por duas vezes diante do Desp. Aves, no Estádio do Jamor, mas não só deu a volta ao resultado como conseguiu um triunfo confortável, num jogo com sete golos (5-2). Este resultado permite aos lisboetas subirem à sexta posição da Liga portuguesa, à 14.ª jornada.

Foi um arranque diabólico de jogo, com dois golos em quatro minutos. Nildo Petrolina marcou logo no primeiro minuto e, três mais tarde, Licá empatou para os anfitriões. Ainda antes do intervalo, o Desp. Aves saltou novamente para a frente, com um golo de Amilton, a emendar um cruzamento ao segundo poste, mas Henrique voltou a igualar, aos 35'.

O intervalo fez bem ao Belenenses e mal ao adversário, que se viu pela primeira vez em desvantagem graças a um autogolo de Vítor Gomes (54'). A partir daí, os lisboetas não mais deixaram fugir os três pontos e aceleraram para o 5-2: Licá bisou aos 68' e Henrique não lhe ficou atrás, marcando novamente aos 71'.

Sem perder há oito encontros, o Belenenses subiu ao sexto lugar, com 22 pontos, enquanto o Desportivo das Aves caiu para o 16.º, o primeiro da zona de despromoção, com 11 pontos, após somar o quarto encontro sem vencer.

