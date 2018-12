A Apollo 8 faz cinquenta anos

Às 7h52 locais, 12h52 de Lisboa, há precisamente 50 anos, o foguetão espacial Saturno V descolava do Centro Espacial Kennedy, Florida, Estados Unidos da América. Começava assim a missão Apollo 8, a primeira viagem do Homem à Lua. Frank Borman, William Anders e Jim Lovell foram os primeiros a entrar na órbita lunar, na véspera de Natal de 1968. Estava assim lançada a rampa para, no ano seguinte, na missão Apollo 11, o Homem pisar finalmente a Lua.