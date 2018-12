“Sair à noite implica beber como um homem, mantendo o teu papel de mulher”

A noite é igual para as mulheres? Em época de festas, o último episódio do ano do programa Do Género é dedicado ao tema do assédio e violência sexual em espaços de diversão nocturna.



Conversamos com Clara Não e Carolina Grilo Santos, as DJs Shuggahlickurs, e com Cristiana Vale Pires, que com Maria Carmo Carvalho e Catarina Ribeiro faz parte do projecto Sexism Free Night, desenvolvido a partir da Universidade Católica do Porto para promover uma noite mais igualitária.

