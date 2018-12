"Curandeiro" detido por abusar criança sexualmente em Leiria

Um homem de 61 anos foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária de Leiria por suspeita de agressão sexualmente uma menor no início deste ano, em Fátima.

Após a detenção, o indivíduo definiu a sua actividade profissional como “curandeiro”. A Polícia Judiciária acrescenta em comunicado que o homem aproveitava “um momento em que estava a sós com a criança e agrediu-a sexualmente com a prática de actos sexuais de relevo”.

As autoridades detiveram o homem após mandados de busca e de detenção, emitidos pelo magistrado titular do inquérito no DIAP de Tomar.

O detido está a ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação de medidas de coacção no Tribunal de Santarém, disse ao PÚBLICO o director da PJ de Leiria, Gil Carvalho.

