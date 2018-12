PSD quer saber onde andam 81 milhões de euros do Fundo da Segurança Social

O PSD exigiu nesta sexta-feira esclarecimentos urgentes do Governo sobre "o desvio" de 81 milhões de euros provenientes do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis, que deveriam ter sido canalizados para o Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social (FEFSS).

"Não compreendemos este desvio que ataca directamente a sustentabilidade da Segurança Social, queremos perceber o que aconteceu. O Governo e o BE engaram os portugueses e o primeiro-ministro mentiu", acusou a deputada do PSD Joana Barata Lopes, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

A deputada social-democrata citou o parecer do Tribunal de Contas para a Conta Geral do Estado para 2017, segundo o qual apenas 38% da receita do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI) foi contabilizada no referido Fundo. "Na altura, o Governo, com o compadrio do Bloco de Esquerda, criou mais este imposto com o objectivo assumido de 'perder a vergonha de ir buscar dinheiro aos portugueses' e o primeiro-ministro afirmou que a sua receita seria integralmente destinada ao fundo", acusou.

Para esclarecer a situação, o PSD irá apresentar em sede de comissão um requerimento para a audição urgente do ministro do Trabalho e entregou já hoje uma pergunta também dirigida a Vieira da Silva. "Porque razão não foi transferida toda a verba do Adicional do IMI para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, conforme se comprometeu o primeiro-ministro?", questionam os sociais-democratas.

Joana Barata Lopes frisou que este fundo é a "almofada financeira que provirá no dia em que falhar o saldo do sistema previdencial, ou seja, quando já não houver dinheiro para pagar a reforma dos portugueses", que se espera que aconteça dentro de dez anos, acrescentou.

Questionada se existe alguma indicação quanto ao destino desses 81 milhões de euros, a deputada do PSD respondeu negativamente, apontando que também o parecer do TdC não dá qualquer esclarecimento sobre essa matéria.

