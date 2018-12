Presidente da República diz que sistema político "tem de se reajustar"

O Presidente da República nunca se referiu aos "coletes amarelos", que se manifestaram esta sexta-feira em vários locais do país, mas aconselhou os actores políticos a "olhar com mais atenção" para o que mudou na Europa e no país. Para Marcelo Rebelo de Sousa, o sistema político "tem que se reajustar" e estar atento a "movimentos inorgânicos que surgem, a novos desafios difíceis para a democracia", tendo em conta "o mundo electrónico e digital", com "novas formas de expressão política".

No discurso, de quase 45 minutos, com que encerrou o Conselho da Diáspora Portuguesa, no Palácio da Cidadela, em Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa nunca usou as palavras "coletes amarelos" e falou genericamente dos problemas de "outros sistemas políticos europeus" que "felizmente" não são tão graves em Portugal, numa referência implícita aos fenómenos do populismo ou da extrema-direita.

"Se houvesse dúvidas, elas têm sido desmentidas todos os dias, todos os dias", afirmou perante uma plateia de empresários e empreendedores portugueses da diáspora, mas também José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Os portugueses, afirmou, "não trocam a segurança da democracia pelo aventureirismo de experiências marginais e anti-sistémicas".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, os portugueses habituaram-se a votar, a expressar-se com "liberdade de pensamento", exprimindo-se através do sistema.

"O problema é outro. Os protagonistas políticos e sociais têm de olhar com mais atenção para o que mudou na sociedade portuguesa, na Europa e no Mundo", disse.

Não é a primeira vez que o Presidente da República tem alertado para os populismos. Ainda esta quinta-feira, nos cumprimentos de Natal com o primeiro-ministro, Marcelo dizia que "é preferível a segurança da democracia, na diversidade de opiniões, ao aventureirismo de realidades fora do sistema".

