Presidente promulga OE mas tem uma dúvida

O Presidente da República promulgou esta sexta-feira o Orçamento do Estado para 2019, defendendo a decisão com "a complexa situação externa, o valor da estabilidade política, a permanência do caminho nacional no tocante ao controlo dos défices orçamentais e decorrente preocupação com a redução da dívida pública, e a credibilidade alcançada e que deve ser preservada e reforçada nas instituições financeiras internacionais".

Menos de 24 horas depois de ter recebido a lei orçamental, Marcelo deu-lhe luz verde salientando, na nota que fez publicar no site, que desta forma contribui para “tornar sustentado o crescimento e o emprego atingidos nos últimos anos”. No entanto, o chefe de Estado levanta uma dúvida sobre a performance da economia portuguesa num contexto mais adverso.

“A dúvida é saber se, havendo desaceleração económica externa e interna, o equilíbrio possível em contexto global favorável, equilíbrio esse entre rigor orçamental e crescimento e emprego, é susceptível de se manter, e – ponto relevante – se, a prazo, as pessoas e as empresas se encontram em condições de enfrentarem, sustentadamente, desafios mais exigentes no futuro”, escreveu.

A contribuir para esta questão, o chefe de Estado recorda que o cenário macroeconómico subjacente ao diploma é “mais generoso do que o apontado pela generalidade das instituições internas e internacionais, que prevêem menor crescimento e abrandamento no investimento e, sobretudo, nas exportações”.

