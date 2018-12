Lei das armas e entrega voluntária baixam à comissão para entendimentos à esquerda

A proposta de lei do Governo sobre o novo regime da lei das armas e as propostas do PCP, PEV, BE e PAN para um programa de entrega voluntária de armas não registadas baixaram à comissão de Assuntos Constitucionais por 90 dias para a esquerda se conseguir entender quanto a algumas medidas da proposta de lei do Executivo.

No debate, o ministro da Administração Interna considerou que é "demagogia pura" falar de "direitos fundamentais" de uso de armas em Portugal, como alega a direita, defendendo que são precisas mais restrições para manter o país seguro. Eduardo Cabrita realçou que existem 1,5 milhões de armas em mãos particulares em Portugal e defendeu medidas como restrições ao tipo e quantidade de armas que cada pessoa pode ter.

A proposta do Governo, afirmou, segue o espírito da mais recente directiva europeia sobre as armas, que "tem em conta fenómenos recentes verificados infelizmente na Europa" e que não se pode só "acordar depois de os problemas acontecerem".

O deputado do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza afirmou que é precisa "uma regulamentação robusta e exigente" do sector das armas, desvalorizando os "lóbis de bolsonarismo mal disfarçado" que pugnam por menos restrições. Estima-se que a violência decorrente do uso de armas represente cerca de 180 milhões de euros por ano em Portugal – dos cuidados de saúde às indemnizações às vítimas ou compensações pelas faltas ao trabalho. Chega de "homicídios em contexto de violência doméstica" e de "mortes estúpidas" de crianças que tiveram acesso a armas mal guardadas, defendeu, garantindo que o Bloco acompanhará a proposta de lei do governo.

Pelo PCP, o deputado António Filipe defendeu que todos os projectos e a proposta de lei passem sem votação à especialidade para nas comissões se discutirem, inclusivamente as "objecções de vários pareceres que têm que ser equacionados". Heloísa Apolónia, do partido ecologista Os Verdes, considerou que é essencial haver "uma campanha de sensibilização para o desarmamento da sociedade".

Pelo PAN, André Silva afirmou que o seu partido não votará a favor da proposta do Governo porque num dos artigos se admite que as zonas de caça emprestem armas a cidadãos estrangeiros que venham caçar em Portugal. Com "mais de dois milhões de animais" caçados anualmente em Portugal, o Governo faz assim "uma cedência em toda a linha à indústria da caça", abrindo a porta a que se "importem pessoas que viajam para caçar e arrasar a fauna".

Andreia Neto, do PSD, criticou a proposta do Governo porque considera que "relaciona atiradores desportivos ou caçadores com o potencial para a criminalidade grave". A social-democrata recusou que se aprovem normas "para restringir os direitos dos que têm licenças e armas adquiridas nos termos da lei", nomeadamente o fim das licenças vitalícias ou das renováveis de dez em dez anos.

Telmo Correia, do CDS, acusou o Governo de usar a directiva europeia sobre armas de 2017 como "propósito e pretexto" para atacar sectores como a caça, destacando a sua importância para o interior do país. O deputado democrata-cristão apontou que se propõem "restrições pouco razoáveis" em vez de "atacar os traficantes, os detentores ilegais" que as usam para praticar crimes.

