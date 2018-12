Santo Tirso cria cheque veterinário anual de 7500 euros para animais em risco

A Câmara de Santo Tirso vai avançar no início de 2019 com o cheque veterinário anual, no valor de 7500 euros, destinado a custear a vacinação, desparasitação e esterilização de animais em risco do concelho.

Objecto de um protocolo rubricado com a Ordem dos Médicos Veterinários, esta é a segunda medida promovida pelo município do distrito do Porto, "depois da criação do canil/gatil", como indica o presidente da câmara, Joaquim Couto, citado em comunicado da autarquia.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Este é mais um grande passo que damos no sentido de promover o bem-estar animal, passamos agora, entre outros aspectos importantes, a ter condições para dar resposta a situações de urgência", refere.

PUB

O protocolo rubricado por Joaquim Couto e Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, carece ainda de ratificação do executivo, que reúne pela última vez em 2018 a 27 de Dezembro. Fonte da autarquia disse à Lusa que a câmara não tem o "número de pessoas com animais que possam vir a usufruir do serviço", especificando que o "cheque veterinário de 7500 euros" se traduz na "atribuição de cheques para tratamento conforme as necessidades que vão sendo identificadas", lê-se ainda na nota de imprensa.

Mais populares A carregar...

Segundo a câmara, "o cheque veterinário tem como objectivo a prestação de cuidados de saúde dos animais em risco, nomeadamente no que se refere à vacinação, desparasitação e esterilização, bem como outros tratamentos e urgências 24 horas". Para além de abranger os animais em risco, "o cheque veterinário vai também poder ser utilizado para tratamentos de animais de famílias isentas do pagamento de contribuições sociais" e "apenas poderá ser usado nos quatro Centros de Atendimento Médico-veterinário do concelho".

PUB