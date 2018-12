Direitos constitucionais

Fazer greve é um direito constitucional. A História relata-nos a luta que foi travada em muitos países do mundo por tal direito, tendo havido muito sofrimento e sangue derramado. Por isso, é necessário respeitá-lo e não o abastardar.

O direito à greve não é o único direito que está consagrado na Constituição. Uma greve limita o gozo de outros direitos constitucionais, enquanto o gozo destes direitos não limita o direito à greve. Por isso, só deve ser utilizada em ultima ratio, numa luta sindical, não a banalizando.

Greves que sirvam as agendas políticas afastam-se da essência do sindicalismo e não têm a compreensão da população.

Carlos Garrido, Almada

Greves e cirurgias urgentes

Os dois sindicatos que convocaram a greve dos(as) enfermeiro(as) que se tem mantido há bastantes dias recomendaram a todos(as) os enfermeiros(as) para comparecerem nos serviço hoje, dia 21, para resolverem os atrasos que afectam os casos de doentes que esperam por cirurgias urgentes. Por fim imperou o bom senso e a responsabilidade profissional desta prestimosa classe, na medida em que está em jogo a vida das pessoas e com a vida das pessoas não se brinca. Ninguém saberá ao certo (ou saberá?) se esta greve já provocou mortes pelo adiamento das cirurgias urgentes. Se tal aconteceu, os(as) enfermeiros(as) não se livrarão de serem apodados de irresponsáveis , levianos e outras designações mais severas – principalmente da parte das famílias que, hipoteticamente, perderam os seus entes que aguardavam intervenções cirúrgicas urgentes. Algum dia os cirurgiões fizeram greve jogando com a vida das pessoas, jogando com o elo mais fraco? Tenhamos a coragem de classificar os acontecimentos. Como se poderá classificar esta greve se, no desenrolar da mesma, resultaram mortes? (...)

António Cândido Miguéis, Vila Real

Finalmente Tancos “mexe”

Face à permanente insistência do Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o "caso Tancos" não foi varrido para baixo de um tapete de um qualquer departamento público. E “aquele” outro caso estranhíssimo do desaparecimento de mais de 60 pistolas Glock da PSP, que também parecia ser mais uma “nossa” fatalidade, parece estar a "mexer” e relacionado com o primeiro caso. Espera-se agora que não se forme só mais uma quantidade de arguidos, a juntar a tantos outros que por cá já temos provenientes dos mais diversos "casos" e que ficam “eternamente” arguidos!

Com verdade, com Justiça, mas com muito mais celeridade do que o usual em tantas “ocorrências” no nosso país, tem que haver "casos” terminados, apurando-se responsáveis e, implicitamente, "culpados". (...) Haja vontade e empenho em levar o caso até às últimas consequências e poderemos começar a equacionar um acerto no funcionamento da nossa Justiça. E passarmos a ter mais unidade em demasiados serviços “públicos” – pagos pelos nossos impostos – desordenados e com demasiados chefes e chefinhos.

A. Küttner de Magalhães, Porto

