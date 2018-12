Trump prepara retirada de milhares de tropas no Afeganistão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, está a planear a retirada de mais de cinco mil das 14 mil tropas norte-americanas no Afeganistão, dois dias depois do anúncio da retirada total da Síria.

A saída de cerca de duas mil tropas norte-americanas da Síria levou à demissão do secretário da Defesa, Jim Mattis. Na hora da saída, Mattis criticou a visão do Presidente Trump para a política externa, pedindo "respeito" pelos aliados dos EUA.

A decisão da retirada da Síria apanhou vários aliados dos EUA de surpresa e provocou críticas no interior do próprio Partido Republicano no Congresso.

PUB

PUB

PUB

Segundo um representante da Casa Branca, que falou à agência Reuters sob a condição de anonimato, a decisão de retirar mais de um terço das tropas norte-americanas do Afeganistão já foi tomada e o Presidente já a comunicou verbalmente.

Não é claro de que forma os EUA poderão manter as suas missões no Afeganistão com menos de nove mil tropas, incluindo o treino das forças afegãs, o aconselhamento no terreno e os bombardeamentos contra os taliban e outros grupos.

É quase certo que os EUA terão de cortar determinadas missões, o que pode encorajar os taliban a expandirem as suas ofensivas por todo o Afeganistão.

O secretário da Defesa demissionário defende uma presença forte dos EUA no Afeganistão, com o objectivo de aumentar a probabilidade de sucesso de uma solução diplomática.

Garrett Marquis, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, disse que a Casa Branca não irá fazer comentários sobre "futuros desenvolvimentos estratégicos".

Os EUA invadiram o Afeganistão em 2001, na sequência dos ataques terroristas contra o World Trade Center e o Pentágono, com o objectivo de expulsar do poder os taliban, que escondiam Osama bin Laden.

Os taliban voltaram a controlar algumas regiões do Afeganistão e as forças norte-americanas estão actualmente em conversações com os seus líderes. O ressurgimento dos taliban nos últimos três anos fez com que o Governo afegão perdesse uma parte importante do país – o controlo do território por Cabul caiu de 72 por cento em 2015 para 56 por cento.

Mais de 2400 norte-americanos morreram nos 17 anos de guerra no Afeganistão, e o Pentágono tem avisado que uma retirada precipitada pode levar os militantes a planearem novos atentados contra os EUA.

O senador Lindsey Graham, do Partido Republicano, que é um dos maiores defensores do Presidente Trump, tem sido um dos maiores críticos da saída das tropas norte-americanas da Síria e da provável retirada do Afeganistão.

PUB

"As condições actuais no Afeganistão fazem com que a retirada das tropas norte-americanas seja uma estratégia de alto risco. Se mantivermos o rumo actual, estaremos a perder tudo o que conquistámos e a abrir caminho para um novo 11 de Setembro", disse Graham.

No ano passado, o Presidente Trump aprovou um reforço das tropas norte-americanas, mas salientou que o fez com relutância.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No início desta semana, o enviado especial dos EUA, Zalmay Khalilzad, conversou com representantes dos taliban, em Abu Dhabi, sobre um acordo que poderia levar ao fim dos combates, numa reunião que contou com a participação de representantes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

O embaixador saudita em Washington, Khalid bin Salman, disse na quinta-feira que as discussões foram produtivas e que poderiam produzir "resultados muito positivos no início do próximo ano".

Mas um antigo representante do Departamento de Estado norte-americano disse à agência Reuters que os representantes dos taliban rejeitaram uma proposta do enviado dos EUA para um cessar-fogo e exigiram que as conversações se centrassem na retirada das tropas norte-americanas.

PUB