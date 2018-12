Secretário da Defesa dos EUA apresenta demissão e pede "respeito" pelos aliados

O secretário da Defesa dos EUA, Jim Mattis, apresentou a sua demissão na noite de quinta-feira por discordar da decisão do Presidente Trump de retirar as tropas norte-americanas da Síria. Na carta de demissão, o general na reforma deixa claro que tem uma visão do mundo, e das relações com os aliados dos EUA, diferente da que é defendida por Trump.

Mattis é visto como a última das figuras da Casa Branca alinhadas com a estratégia de relações internacionais que tem sido seguida pelos EUA desde a II Guerra Mundial, e um elemento que dava alguma estabilidade à forma como o Presidente Trump se relaciona com os seus aliados.

A saída do general está marcada para o dia 28 de Fevereiro de 2019, para que o Presidente norte-americano tenha tempo para nomear um sucessor e garantir a sua confirmação pelo Senado.

Na carta, o general Mattis começa por dizer que se orgulha dos "progressos" que diz terem sido feitos desde que a Administração Trump entrou em funções, a 20 de Janeiro de 2017: "Melhorar orçamento do departamento [de Defesa], melhorar a prontidão e letalidade das nossas forças e reformar as práticas comerciais do departamento."

Mas o essencial da carta de Jim Mattis equivale a uma completa negação da política seguida pelo Presidente Trump em relação aos aliados dos EUA – e a gota de água foi o anúncio da retirada total das tropas norte-americanas da Síria, anunciada na quarta-feira.

"Uma certeza central que eu sempre acreditei ter é a de que a nossa força como nação está inextricavelmente ligada ao nosso único e abrangente sistema de alianças e parcerias. Apesar de os EUA continuarem a ser a nação indispensável no mundo livre, não podemos proteger os nossos interesses nem cumprir o nosso papel com eficácia sem mantermos alianças fortes e sem mostrarmos respeito por esses aliados", disse o secretário da Defesa norte-americano.

Jim Mattis aponta o dedo especificamente à China e à Rússia, dois países que "querem moldar o mundo a partir dos seus modelos autoritários", e em relação aos quais os EUA devem ser "resolutos e inequívocos na sua abordagem".

Antes da divulgação da carta de Jim Mattis, o Presidente Trump anunciou a saída do secretário da Defesa no Twitter. Nessa mensagem, Trump abordou a questão dos aliados – para dizer que Mattis o ajudou a fazer com que esses aliados pagassem "a sua parte" pela colaboração militar.

"Durante o mandato do Jim, foram feitos grandes progressos em relação à compra de equipamento de combate. O general Mattis ajudou-me muito a fazer com que os aliados e outros países pagassem a sua parte nas obrigações militares", disse o Presidente dos EUA.

Segundo os media norte-americanos, o secretário da Defesa chegou à Casa Branca na quinta-feira com a carta de demissão já escrita, mas antes de a entregar ainda tentou, mais uma vez, convencer o Presidente Trump a voltar atrás na decisão de retirar as cerca de duas mil tropas norte-americanas da Síria.

Perante a intransigência do Presidente, Jim Mattis regressou ao Pentágono e mandou imprimir 50 cópias da carta de demissão, que foram depois distribuídas no edifício, segundo o New York Times.

Nessa carta, Mattis recorda a resposta dos aliados norte-americanos aos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 para dizer que esses aliados "devem ser tratados com respeito".

"Tal como o senhor, eu tenho dito desde o início que as forças armadas dos EUA não devem ser o polícia do mundo. Em vez disso, devemos usar todas as ferramentas do poder americano para promovermos a defesa comum, incluindo uma liderança eficaz para os nossos aliados. As 29 democracias da NATO demonstraram essa força no seu empenho em combaterem connosco após o ataque do 11 de Setembro contra a América. A coligação de 74 nações para derrotar o ISIS [Daesh] é outra prova disso."

A saída anunciada de Jim Mattis segue-se ao afastamento, no início do mês, do chefe de gabinete do Presidente, John Kelly.

Mattis e Kelly, ambos generais na reforma, partilham uma visão do mundo em que a fidelidade para com os aliados dos EUA é essencial. Uma visão que colide com a estratégia "America first" do Presidente Trump, que tem levado a Casa Branca a iniciar discussões públicas com líderes de países aliados, tanto na NATO como em outro tipo de acordos internacionais.

Com Mattis e Kelly de fora, o cumprimento da visão do Presidente Trump para os EUA e para o mundo fica entregue ao secretário de Estado, Mike Pompeo, e ao conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton – conhecido pelas duras críticas às organizações internacionais, em particular as Nações Unidas.

