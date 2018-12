Novos populismos e a vitalidade das democracias europeias

Segundo os últimos dados do Eurobarómetro, os europeus estão hoje mais satisfeitos com a democracia na Europa e nos seus países, mas verifica-se também o crescimento, em vários países, de partidos extremistas e eurocéticos, que geram preocupação sobre o avanço do populismo.

Neste episódio ouvimos o politólogo Pedro Magalhães e o ex-ministro Miguel Poiares Maduro sobre a vitalidade das democracias europeias e as causas da ascensão dos "novos populismos".

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.

