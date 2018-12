No Muito Bey há todos os dias pequeno-almoço libanês

No Líbano, “bom dia” diz-se “sabah el kher” e no Muito Bey, o restaurante libanês perto do Mercado da Ribeira, em Lisboa, um bom dia começa agora com um pequeno-almoço, servido entre as 8h30 e a 11h30, no qual se podem descobrir novos sabores de uma gastronomia que nos últimos dois anos tem vindo a conquistar cada vez mais adeptos em Lisboa. Joseph Youssef, libanês que trabalhou no Dubai, é desde o Verão o novo chef consultor (e, desde Novembro, residente) – o que permite renovar a carta com mais frequência e apresentar propostas diferentes.

“Acreditamos que contribuímos para aquela que é agora uma das tendências na cidade”, diz Ezzat Ellaz, o proprietário do Muito Bey. “Queremos continuar a ser a primeira oferta, agora que conhecemos bem o mercado e os sabores que as pessoas preferem.” Os pequenos-almoços fazem parte dessa aposta, apesar de Ezzat saber que são algo de muito diferente daquilo que os portugueses estão habituados a comer a estas horas da manhã.

Foto Beid & Jebné, omelete com queijo Joana Linda/Muito Bey

A carta divide-se em Manhã Salgada, Manhã Doce e Padaria. O prato salgado que, diz Ezzat, é comum a todas as casas libanesas para começar o dia, é o zaatar, a mistura de especiarias, que inclui tomilho, sésamo e sumac (uma especiaria cítrica), servida com pão tradicional e azeitonas – e que se acredita que torna as crianças mais espertas e mais atentas na escola (ou, pelo menos, é esse o argumento usado pelas mães). Para além do zaatar, o labné, queijo fresco, aqui também com azeitonas e servido com um prato de legumes frescos, é o outro item obrigatório nas casas libanesas.

Ezzat acredita que estes pequenos-almoços poderão ser bem recebidos pelos portugueses também porque são essencialmente vegetarianos, e em alguns casos vegan, “com grande enfoque na proteína” e “muito saudáveis”. O chef Joseph Youssef confirma, explicando que não há necessidade de incluir carne porque os queijos e algumas leguminosas já asseguram proteína suficiente.

O grão-de-bico é, claro, um ingrediente imprescindível, tanto no húmus, aqui, curiosamente, servido com carne e pinhões (numa versão mais pequena de prato que está na carta de almoços e jantares) e em duas novidades: o foul, puré de fava com grão, azeite, alho, cominhos e a acidez dada pelo sumo de limão que os libaneses usam com generosidade na sua cozinha; e balila, grão-de-bico cozido, misturado com azeite, alho, cominhos e também pinhões. No Líbano, explica Ezzat, há lojas especializadas nestes dois pratos que são muito populares nos pequenos-almoços dos fins-de-semana.

Outros pratos nas “manhãs salgadas” do Muito Bey são, por exemplo, a intensa beringela em azeite recheada com nozes, pimento vermelho e alho, chamada kabiss; ou beid & jebné que é uma omelete com queijo akawi. Na secção de padaria há diferentes propostas de manuché, o pão achatado quente que é coberto com legumes ou queijo ou outros ingredientes, numa versão de Médio Oriente das pizzas italianas.

E, por fim, existem as “manhãs doces”, com o knefé, uma torta de queijo servida quente com massa de semolina e xarope de açúcar, pistácio e água de rosas; o mamounié, um pudim quente de semolina e leite com requeijão, canela e xarope de açúcar (algo de semelhante às papas de aveia, embora com uma textura diferente); e o sahlab, pudim à base de leite servido com kaak, um biscoito feito também à base de leite.

Foto Mamounié, pudim quente de semolina e leite com requeijão Joana Linda/Muito Bey

Para além do pequeno-almoço, o Muito Bey, que passa a estar aberto continuamente entre as 8h30 e a meia-noite, servindo durante todo o dia, promete para breve novidades na carta de almoços e jantares. E, para a época natalícia, propõe uma versão libanesa do peru de Natal, com arroz e especiarias orientais, confeccionada por encomenda (60€ para um peru com 5/6 quilos).

Muito Bey Rua da Moeda nº 8, Lisboa Horário: todos os dias das 8h30 às 00h00 Preço: Os preços de cada prato do pequeno-almoço variam entre os 6€ e os 9€ e podem-se combinar ou comer separadamente. Existe ainda um menu que inclui três dos pratos à escolha (em doses um pouco mais pequenas), com um café e um sumo de laranja natural, por 12€.

