EDP Comercial reduz preços da electricidade em 3,5%

“A EDP irá reduzir preços de electricidade para as famílias em 2019, registando uma descida média de 3,5% para 90% destes clientes”, adiantou esta sexta-feira fonte oficial da EDP.

A EDP Comercial – a empresa do grupo EDP para o mercado livre – tem quase quatro milhões dos cerca de cinco milhões de clientes de electricidade que já saíram do mercado regulado.



“Os restantes clientes domésticos também beneficiarão de uma redução, com ligeiras diferenças por escalão”, adiantou a empresa, que tem à frente desta área de negócio a administradora Vera Pinto Pereira.



Segundo a EDP, a actualização tarifária prevista para 2019 “resulta da redução das Tarifas de Acesso à Rede, bem como da evolução de preços da electricidade no mercado grossista.”



Enquanto as tarifas de acesso à rede são fixadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e são pagas por todos os consumidores de electricidade, independentemente de estarem no mercado liberalizado ou no mercado regulado, os preços de aquisição da electricidade são outra das variáveis com influência no preço final, que escapam ao controlo do regulador e das empresas.



Neste ano de 2018, enquanto a ERSE anunciou uma descida de 0,2% das tarifas reguladas, a EDP Comercial avançou com uma actualização média de 2,5% dos preços em Janeiro, para reflectir precisamente o agravamento dos custos de aquisição de electricidade no mercado grossista ibérico.

Com os preços grossistas a manterem a tendência de subida, a ERSE incorporou nas tarifas reguladas para 2019 um maior custo com a aquisição de energia.

Entre as queixas frequentes dos comercializadores em regime de mercado está a de que a entidade reguladora, ao manter os preços regulados em níveis artificialmente baixos, dá um sinal errado ao mercado. Uma vez que os comercializadores em regime livre não podem deixar de reflectir nas suas propostas comerciais os custos mais elevados com a compra de electricidade para abastecer os seus clientes, os seus preços podem tornar-se menos atractivos face aos do mercado regulado.

