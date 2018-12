Benfica desloca-se a Guimarães nos "quartos"

Realizou-se, esta sexta-feira, o sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal. O jogo grande será realizado no Estádio D. Afonso Henriques, onde o Vitória de Guimarães receberá o Benfica. O Sporting vai deslocar-se a Santa Maria da Feira, enfrentando o Feirense. Nas meias-finais, os vencedores destas duas eliminatórias defrontar-se-ão pelo ingresso para o Jamor.

Já o FC Porto não irá percorrer muitos quilómetros para o jogo dos "quartos": os portistas visitarão os vizinhos do Leixões no Estádio do Mar. A formação leixonense é a única sobrevivente da II Liga. Já o Desportivo das Aves, actual detentor da Taça, recebe o Sporting de Braga. O vencedor deste jogo vai defrontar o vencedor do encontro entre Leixões e FC Porto.

O sorteio desta sexta-feira marcou a primeira época desde 2007-08 com os três "grandes" simultaneamente presentes nos quartos-de-final da prova rainha do futebol nacional.

Quartos-de-final:

Jogo 1: V. Guimarães-Benfica

Jogo 2: Feirense-Sporting

Jogo 3: Desp. Aves-Sp. Braga

Jogo 4: Leixões-FC Porto

Meias-finais (disputada a duas mãos):

V.Guimarães / Benfica - Feirense/ Sporting

Leixões / FC Porto - Desp. Aves / Sp. Braga





