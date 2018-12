Desta vez a vítima do Liverpool foi o Wolverhampton

O Liverpool está bem e recomenda-se. Líder da Premier League à entrada para a 18.ª jornada da prova, a equipa treinada por Jurgen Klopp reforçou o estatuto com um triunfo no terreno do Wolverhampton, por 0-2, que a deixa provisoriamente com quatro pontos de vantagem sobre o Manchester City.

A sétima vitória consecutiva dos "reds" no campeonato começou a ser construída aos 18', quando Sadio Mané e James Milner combinaram no lado direito do ataque, numa jogada finalizada com elegância por Mohamed Salah. Rui Patrício pouco mais podia ter feito para evitar o 0-1.

Quase sempre muito forte com bola, a circular com critério até encontrar espaço livre, desgastando também o adversário, o Liverpool confirmaria o triunfo na segunda parte, desta vez com Salah na assistência. O egípcio fez um passe rasgado para o coração da área e Van Dijk, mais rápido que a concorrência, desviou para a baliza (68').

O Wolverhampton, que já tinha trocado Traoré por Ivan Cavaleiro, já não foi capaz de responder (o melhor que conseguiu foi um par de ocasiões ainda no primeiro tempo e um falhanço incrível de Gibbs-White após um erro não menos impressionante de Robertson) e somou a sétima derrota na Premier League, que poderá comprometer o actual sétimo lugar.

