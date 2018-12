Solskjaer quer fazer o melhor possível para se manter no Man. United

O norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que sucedeu interinamente ao português José Mourinho como treinador do Manchester United, disse esta sexta-feira pretender fazer o melhor possível no clube inglês de futebol.

"Eu percebo que muitos treinadores gostassem de estar no Manchester United e eu sou um deles. Mas não é algo que tenhamos falado, o clube vai agora iniciar um projecto a seis meses", afirmou o antigo avançado, em conferência de imprensa.

O ex-treinador dos noruegueses do Molde deu a entender que gostaria de continuar no comando técnico dos "red devils", na próxima temporada.

"Quando tens uma oportunidade destas e te oferecem um contrato de seis meses, dizemos que sim e eu estou orgulhoso de dar o meu contributo. O meu trabalho, nos próximos seis meses, passa por ajudar o clube da melhor forma que posso", prosseguiu.

O norueguês reconheceu que as 11 temporadas no Manchester United, todas sob o comando de Alex Ferguson, promoveram o escocês a seu mentor.

"Para ser honesto, ele influenciou-me em tudo. O trato dele, a forma como dirigia o clube, a forma como mantinha 25 jogadores internacionais orgulhosos e motivados, mas também as pessoas do clube. Ele foi o meu mentor, mas não percebi imediatamente isso (...). Agora, já o contactei, porque não há ninguém melhor a quem pedir conselhos", admitiu Solskjaer.

Após ter conquistado a Liga Europa, a Taça da Liga inglesa e a Supertaça de Inglaterra, na sua primeira temporada no clube, em 2016/17, e ao segundo lugar do campeonato, na época passada, Mourinho deixou o clube na sexta posição, a 19 pontos do líder Liverpool, naquele que foi o pior arranque desde 1990.

"O meu trabalho passa por ajudar os jogadores a aproveitarem as oportunidades, porque todos querem estar no Manchester United", reiterou Solskjaer.

A estreia do norueguês como treinador do red devils vai ocorrer no sábado, no terreno do Cardiff, actual 16º classificado da Premier League, que Solskjaer orientou em 2014.

