Pedro Nunes já não é treinador do Benfica

O Benfica anunciou nesta sexta-feira a rescisão de contrato com o treinador da equipa masculina de hóquei em patins, Pedro Nunes. Uma decisão que surge um dia depois do empate dos "encarnados" no pavilhão do último classificado do campeonato, a AD Oeiras.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Pedro Nunes deixou de ser o treinador da equipa sénior masculina de hóquei em patins do clube, após cinco anos de ligação", comunicaram as "águias", recordando um trajecto que inclui títulos nacionais, uma Liga Europa e uma Taça Continental e uma Taça Intercontinental.

O SL Benfica agradece todo o trabalho desenvolvido e o empenho demonstrado pelo treinador Pedro Nunes nestes últimos anos ao serviço do seu clube de coração, desejando-lhe as maiores felicidades para a sua carreira. pic.twitter.com/2sWrFZvyw9 — SL Benfica (@SLBenfica) 21 de dezembro de 2018

Eleito o melhor treinador do mundo pelo site espanhol "HockeyPatines.com" em 2015 e 2016, Pedro Nunes deixa o Benfica no segundo lugar do campeonato, mas a título provisório, já que poderá ainda na 11.ª jornada, que será disputada a 5 de Janeiro, ser ultrapassado pela Oliveirense.

Os "encarnados", na quarta-feira, empataram no pavilhão da AD Oeiras (4-4) e correm o risco de ver o Sporting, líder do campeonato, destacar-se ainda mais, caso os "leões" vençam o Marinhense na próxima partida.

