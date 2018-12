Discovery junta LET ao seu portfólio de golfe

A Discovery e o Ladies European Tour anunciaram hoje uma nova parceria que garante à GOLFTV a cobertura dos melhores torneios de golfe feminino da Europa. No acordo estão incluídos os direitos de transmissão em direto em diferentes plataformas de todos os eventos do Ladies European Tour, bem como das duas próximas edições da Solheim Cup em 25 países da Europa* - entre os quais se incluem a Dinamarca, Alemanha, Itália, Noruega, Polónia, Rússia e Suécia – algo que reúne ainda mais conteúdos ‘premium’ de golfe e programação à GOLFTV.

Esta parceria permite unir o Ladies European Tour e a Solheim Cup com os direitos anteriormente garantidos do PGA TOUR e do European Tour à GOLFTV, o serviço global e em direto de ‘vídeo streaming’ e ‘on demand’ cuja data de lançamento está marcada para janeiro de 2019. Os fãs vão poder seguir os melhores jogadores e jogadoras de golfe do planeta, ao longo de todo o ano, graças ao portfólio em constante expansão da GOLFTV, o principal destino de entretenimento da modalidade no mundo.

A cobertura em direito de todos os torneios da GOLFTV inclui o Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open, Hero Women's Indian Open e o Andalucia Costa del Sol Open de Espana que marca o final da temporada, bem como o Golf Sixes.

O maior torneio de golfe por equipas feminino do mundo também será emitido na GOLFTV, estando garantida a cobertura das duas próximas edições da Solheim Cup no Gleneagles, Escócia, em 2019, e no Inverness Club em Toledo, Ohio, em 2021. A GOLFTV irá igualmente emitir um vasto leque de conteúdos e programas ‘on demand’ do Ladie European Tour, entre os quais se incluem resumos com melhores momentos e entrevistas com as melhores jogadoras do mundo.

Alex Kaplan, Presidente e Diretor Geral da Discovery Golf: “Estamos muito felizes por dar as boas-vindas ao Ladies European Tour e à Solheim Cup à família da GOLFTV, algo que representa mais um marco na jornada de a converter na verdadeira “casa digital do golfe” para os fãs. A GOLFTV continua a expandir o seu portfólio com conteúdos indispensáveis para todos os fãs de golfe, numa altura em que estamos a ponto de lançar este serviço. A nossa nova relação com o Ladies European Tour destaca a ambição que temos de emitir o golfe feminino numa plataforma global e contar com as melhores jogadoras do mundo, todas as semanas do ano.”

Mark Lichtenein, Diretor Executivo do Ladies European Tour: “Tendo por base a relação de longa data com a Discovery, é fantástico ver o Ladies European Tour juntar-se à GOLFTV, um novo serviço de ‘video streaming’ inovador. A distribuição digital tem sido um componente critico para o golfe feminino e é empolgante estar agora sob o mesmo teto que o golfe masculino.”

Ao abrigo do acordo, a Discovery terá a possibilidade de sublicenciar a cobertura televisiva e digital do Ladies European Tour como parte de uma estratégia mais ampla com o objetivo de fazer crescer o número de espetadores deste circuito feminino de golfe em todo o mundo.

O portfólio da GOLFTV, que já inclui o PGA TOUR e o European Tour, contará ainda com uma parceria exclusiva para a criação de conteúdos de Tiger Woods, vencedor de 14 ‘Majors’. A GOLFTV colaborará com o Woods numa serie de oportunidades de conteúdos, como vídeos de instruções para ajudar os golfistas a melhorarem o seu jogo ou ainda um acesso exclusivo à fase de preparação do norte-americano para os torneios. No final do ano de 2019, os fãs vão poder ter uma visão autêntica da vida, mente e desempenho de jogo do ícone mundial de golfe.

Mais informações sobre a programação e conteúdos da GOLFTV serão anunciadas oportunamente. Os fãs podem inscrever-se em GOLF.TV para saberem mais informações sobre o serviço.

