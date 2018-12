Patti Smith regressa a Portugal em Paredes de Coura

É mais um nome a acrescentar ao alinhamento da próxima edição do festival Vodafone Paredes de Coura: depois dos The National, primeira presença anunciada em Novembro, Patti Smith (n. Chicago, 1946) estará também na próxima edição do festival do Alto Minho, com actuação agendada para o último dia, 17 de Agosto.

Será o regresso da autora-intérprete de Horses a Portugal após as actuações em 2015, primeiro no Primavera Sound, no Porto, em Junho (precisamente a assinalar os 40 anos da edição do seu disco inaugural), e depois no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em Setembro.

A próxima edição do festival Vodafone Paredes de Coura decorre entre 14 e 17 de Agosto, e tem já também confirmadas presenças de outros nomes como os New Order, Father John Misty ou Spiritualized.

