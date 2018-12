Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia vai receber 18 exposições em 2019

Dezoito exposições, metade das quais internacionais, preenchem a programação do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, para 2019.

Segundo o calendário divulgado esta quinta-feira, no dia 22 de Janeiro, o MAAT inaugura três exposições: Hello, Robot, proveniente do museu alemão Vitra Design, para além da "primeira grande exposição monográfica" de Carlos Bunga em Portugal, com curadoria de Iwona Blaswick, e de uma mostra da também portuguesa Ana Santos.

Bunga venceu o prémio Novos Talentos Fundação EDP em 2003, enquanto Ana Santos foi a vencedora dez anos mais tarde, e as exposições de ambos ficam patentes até 20 de Maio.

PUB

PUB

PUB

De seguida, o MAAT recebe Ficção e fabricação, com curadoria de Pedro Gadanho e Sérgio Fazenda Rodrigues, uma exposição colectiva de artistas como Thomas Demand, Filip Dujardin, Andreas Gurski, Thomas Ruff, Edgar Martins, André Cepeda, entre outros, que "pretende analisar o surgimento de práticas fotográficas que, resultantes da influência do campo das artes visuais ou da era pós-Photoshop, introduziram novas tendências e linguagens no modo como a arquitectura é representada".

A programação para 2019 fecha o período de Pedro Gadanho à frente do MAAT, uma vez que vai abandonar o cargo de director do museu em Junho do próximo ano.

Com curadoria de Inês Grosso, João Silvério e Sara Antónia Matos, será exibida, na Central 1, de 14 de Maio a 9 de Setembro, a exposição do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, cujos finalistas serão revelados em Janeiro.

Pedro Tudela é outro dos artistas a expor em 2019 no MAAT: de 14 de Maio a 13 de Outubro, a sala das caldeiras irá mostrar trabalhos do artista nascido em Viseu, em 1962, com curadoria de Miguel Von Haffe Perez.

No mesmo dia, é inaugurada, na cobertura do MAAT, uma mostra do francês Xavier Veilhan, que criou "três a quatro figuras, em alumínio fundido, [que] vão tornar-se habitantes permanentes da cobertura visitável do museu", com curadoria de Pedro Gadanho e Rita Marques. Segundo o museu, a inauguração da exposição de Veilhan, que coincide com a ARCO Lisboa 2019, assinala "a primeira vez que os públicos deste evento acederão ao MAAT através da ponte pedonal desenhada por Amanda Levete".

Também em Maio, é inaugurada nova instalação específica na galeria oval, da autoria do dinamarquês Jesper Just. "A instalação pretende ocupar toda a galeria e apresentar a peça Servitude, uma instalação vídeo de 8 canais com um grande elemento escultórico e arquitectónico, previamente apresentada no Palais de Tokyo (2015), e uma nova instalação vídeo de 3 canais comissionada pelo MAAT", pode ler-se na programação.

A inaugurar a programação do Project Room de 2019 vai estar, igualmente com abertura prevista para 14 de Maio, uma mostra individual de Carla Filipe, com curadoria de João Mourão e Luís Silva.

De 5 de Junho a 9 de Setembro, na Central 2, será exibida a mostra Da voz ao corpo, de Vasco Araújo, com curadoria de Ana Cachola e Inês Grosso. Trata-se de uma exposição que pretende dar uma visão transversal da obra do autor a partir da inter-relação que o artista estabelece entre a performance de voz e corpo.

PUB

Uma mostra de Mariana Caló e Francisco Queimadela, na Cinzeiro 8, de 5 de Junho a 13 de Outubro, e Playmode, de 11 de Setembro a 17 de Fevereiro de 2020, na galeria principal, constam ainda da programação do MAAT para 2019.

O egípcio Basim Magdy vai apresentar, de 11 de Setembro a 17 de Fevereiro de 2020, um trabalho filmado em vários locais de Portugal, nomeadamente no Núcleo de Arte Rupestre de Vila Nova de Foz Côa e no recinto megalítico dos Almendres, no Alentejo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No âmbito da Trienal de Arquitectura de Lisboa mostrar-se-á, de 4 de Outubro a 2 de Dezembro nas Centrais 1 e 2, a exposição Economia de meios.

De 4 de Outubro a 6 de Abril de 2020, é a vez de o museu apresentar o trabalho da canadiana Angela Bulloch, na galeria oval. Já de 4 de Outubro a 17 de Fevereiro de 2020, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira expõem na Project Room.

A programação do MAAT para o próximo ano fica completa com uma mostra de Vasco Barata, de 30 de Outubro a 20 de Janeiro de 2020, na cinzeiro 8, que foi "convidado para realizar um novo projecto expositivo" para aquele espaço.

PUB