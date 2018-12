João Ribas vai comissariar representação de Portugal na Bienal de Veneza 2019

O projecto do ex-director do Museu de Serralves apresenta a artista plástica portuguesa Leonor Antunes, que vive e trabalha entre Berlim e Lisboa. A 58.ª Exposição Internacional de Arte vai decorrer de 11 de Maio a 24 de Novembro de 2019, com curadoria do britânico Ralph Rugoff, e terá como tema Tempos Interessantes.