Paul McCartney e Emma Stone juntos contra o bullying

O ex-Beatle Paul McCartney fez uma parceria com Emma Stone, vencedora do Óscar, no videoclip do seu novo single Who Cares, uma canção que o cantor espera que inspire os jovens a enfrentar o bullying.

Num cenário a preto e branco, o cantor e a actriz actuam ao lado de figuras semelhantes ao arlequim e que atormentam Stone antes que ela e McCartney escapem num carro.

O cantor e compositor também se associou à organização sem fins lucrativos Creative Visions para lançar a campanha #WhoCaresIDo, inspirada numa das frases da sua canção – “Who Cares About You, I Do”.

“A minha esperança é que, se houver crianças sendo intimidadas – que existem – talvez ouvindo esta música e assistindo a este vídeo, possam pensar que não é tão mau assim”, justifica McCartney, acrescentando que é o “tipo de coisa que podemos apenas levantarmo-nos e rirmos”.

