Tempo seco no Natal com temperaturas acima da média

O Natal será marcado por tempo seco e temperaturas acima da média no continente e por aguaceiros e trovoadas na Madeira, de acordo com previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, divulgadas esta quinta-feira.

"Neste momento, a tendência indica que na consoada e no dia de Natal não ocorrerá precipitação e que existe uma probabilidade inferior a 40% de ocorrência de precipitação para o dia 26", avança o IPMA. Até sábado espera-se chuva e céu nublado, em especial no Minho, mas as condições climatéricas irão melhorar nos dias seguintes em todo o território.

As temperaturas previstas para a quadra estarão também um pouco acima da média normal para a época em Portugal continental, prevendo-se máximas entre 15 e 20 graus e mínimas entre 5 e 10 graus centígrados. As temperaturas mais baixas estão previstas para o Norte e Centro, com formação de geada, e neblina ou nevoeiro matinal, sobretudo no nordeste transmontano.

No arquipélago da Madeira, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado, em especial nas regiões montanhosas, para os dias 21 a 24 de Dezembro."No dia 25, devido à aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, o céu deverá tornar-se gradualmente muito nublado com ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada", avisa o IPMA.

No Funchal, a temperatura mínima do ar deverá variar entre os 16 e os 18ºC e a máxima entre os 21 e os 23ºC. As temperaturas mais altas estão previstas para os dias 23 a 25 de Dezembro.

