PJ detém casal suspeito de traficar quatro recém-nascidos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma cidadã estrangeira e um cidadão nacional, indiciados da prática de quatro crimes de tráfico de seres humanos, "concretizados na alienação de crianças recém-nascidas, bem como de igual número de crimes de falsificação de documentos autênticos".

Em comunicado, a PJ informa que os detidos, com 41 e 45 anos, respectivamente, são residentes na área do Porto e Vila do Conde, com profissão de pasteleira e construtor civil, e mantêm relação comum há cerca de dez anos.

"Os crimes indiciados decorreram no período compreendido entre Julho de 2011 a 2017 e consistiram na entrega de quatro recém-nascidos, mediante pagamentos pecuniários e outras contrapartidas, a cidadãos residentes no espaço europeu", diz a nota.

A investigação da Directoria do Norte da PJ, em inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto​, durou "vários meses" e envolveu buscas domiciliárias efectuadas esta quarta-feira. "Foi recolhido acervo de matéria probatória relevante relacionada com os factos em investigação", acrescenta.

Os dois detidos vão ser presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.

