Mais de 1.400 militares da GNR nas estradas para garantir Natal Tranquilo

A GNR vai ter entre sexta e quarta-feira a Operação Natal Tranquilo, que prevê o reforço do patrulhamento e fiscalização nas vias com maior tráfego nesta altura do ano no país.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que a operação vai contar com a participação de mais de 1.400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais.

O objectivo da Operação Natal Tranquilo é, segundo a GNR, prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.

Durante a operação, a GNR vai estar particularmente atenta a:

manobras perigosas;

correcta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem;

mudança de direcção e de cedência de passagem;

utilização indevida do telemóvel;

excesso de velocidade;

não circulação na via mais à direita em auto-estradas e itinerários principais e complementares;

incorrecta ou a não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças.

A GNR aconselha também os condutores a fazerem um planeamento cuidado das viagens, evitando os períodos do final do dia, quando se prevê maior intensidade de tráfego, descansar antes de efectuar a viagem e, pelo menos de duas em duas horas, ou sempre que necessário, parar e descansar.

É também recomendado aos condutores que adequam a velocidade às condições climatéricas, ao estado da via e volume de tráfego, a manter a calma em situações de elevada intensidade de tráfego, que possam obrigar à circulação a baixa velocidade e a evitar manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou contribuir para a ocorrência de acidentes.

Por fim, a GNR pede ainda a adopção de uma condução atenta e defensiva.

