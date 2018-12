Natal sem chuva e com temperaturas entre os dez e os 18 graus

O Inverno começa na sexta-feira com temperaturas máximas que podem variar entre os dez e os 18 graus e sem chuva, um estado do tempo que vai marcar também a véspera e o dia de Natal, segundo o IPMA.

Em declarações à agência Lusa, o meteorologista Bruno Café do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que a tendência é de tempo sem chuva pelo menos até ao dia de Natal.

"Na sexta-feira, primeiro dia de Inverno, está previsto períodos de céu muito nublado nas regiões do Norte e Centro e pouco nublado no Sul. Vamos ter é algumas neblinas ou nevoeiros matinais, junto aos rios e vales abrigados, que depois no sábado serão sobretudo no nordeste transmontano", disse.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o solstício de inverno ocorrerá na sexta-feira às 22h23, marcando o início da estação no hemisfério norte (a mais fria apesar da Terra vir a estar o mais perto do sol a 3 de Janeiro).

O Inverno prolonga-se por 88,98 dias até ao próximo Equinócio, a 20 de Março de 2019, segundo o Observatório.

Quanto à véspera e ao dia de Natal, Bruno Café do IPMA disse que estão previstas temperaturas dentro da média para a época.

"Não vai haver grandes alterações. Temos uma pequena subida da máxima no sábado e a partir daí na maior parte do território entre os 16 e os 18 graus Celsius, sendo entre os dez e os 15 no interior norte e centro. As mínimas vão variar entre os seis e os dez graus, sendo entre os três e os seis no interior", destacou.

