Coletes amarelos: 25 protestos autorizados em 17 pontos do país

A PSP revelou nesta quinta-feira quais os 17 pontos do país que estão identificados para a ocorrência de protestos dos coletes amarelos, marcados para esta sexta-feira: Lisboa, Porto, Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarém, Viana do Castelo, Setúbal, Bragança, Évora e Viseu. Também foram formalmente comunicadas manifestações nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Ao todo, são 25 os protestos de que a PSP tem registo oficial.

Depois de várias reuniões feitas nesta semana para preparar a resposta aos protestos, a PSP prevê que a maior manifestação deverá acontecer na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa, onde estão previstas “centenas de pessoas”; é de lá que deverá partir um desfile em direcção à Assembleia da República durante a manhã.

Há outras quatro manifestações marcadas para Lisboa (Ponte 25 de Abril, Praça Marquês de Pombal, Palácio de Belém e A8) e duas no Porto (VCI/Nó de Francos e Avenida da Associação Empresarial de Portugal).

Quais os locais das manifestações? Lisboa: Ponte 25 Abril; Praça Marquês de Pombal até à Assembleia da República; Palácio de Belém; A8 (Torres Vedras-Lisboa)

Ponte 25 Abril; Praça Marquês de Pombal até à Assembleia da República; Palácio de Belém; A8 (Torres Vedras-Lisboa) Porto: VCI/Nó de Francos; Avenida AEP

VCI/Nó de Francos; Avenida AEP Açores: Ponta Delgada

Ponta Delgada Madeira: Rotunda do Infante

Rotunda do Infante Aveiro: Pingo Doce - Aveiro Hiper

Pingo Doce - Aveiro Hiper Braga: Nó de Enfias

Nó de Enfias Bragança: Mirandela/Bragança

Mirandela/Bragança Castelo Branco: A23

A23 Coimbra: Rotunda Casa do Sal

Rotunda Casa do Sal Évora: Praça do Giraldo; Rossio São Brás

Praça do Giraldo; Rossio São Brás Faro: Praça 1º Maio – Portimão; Rotunda Fórum Algarve

Praça 1º Maio – Portimão; Rotunda Fórum Algarve Guarda: Rotunda Ti Joaquina

Rotunda Ti Joaquina Leiria: Caldas da Rainha; Estádio Dr. Magalhães Pessoa

Caldas da Rainha; Estádio Dr. Magalhães Pessoa Santarém: Rotunda do Continente

Rotunda do Continente Setúbal: Rotunda dos "Golfinhos"

Rotunda dos "Golfinhos" Viana do Castelo: Praça da República

Praça da República Viseu: Junto à Câmara de Viseu; Rossio

O intendente da PSP Alexandre Coimbra diz ao PÚBLICO que estas são as manifestações comunicadas oficialmente, mas admite que possam existir mais: nas redes sociais estão a ser divulgados outros locais de protesto, mas o intendente da PSP refere que parecem ser eventos de pequena dimensão.

Em comunicado enviado ao PÚBLICO, a PSP refere que “desenvolverá todas as acções necessárias para garantir a segurança, ordem e tranquilidade públicas”, primando por ter um “equilíbrio entre o exercício do direito de manifestação e o direito à livre circulação, em especial à circulação rodoviária”.

A PSP pede aos organizadores das manifestações que se mantenham em contacto permanente com a polícia, “de forma a garantir a realização dos protestos em segurança”, e pede aos manifestantes que não bloqueiem as vias rodoviárias para não perturbar “o direito de circulação de todos os cidadãos”.

Na sexta-feira, a PSP suspendeu as folgas de todos os seus agentes para este dia antecipando "manifestações de grande dimensão em todo o país".

Os protestos são inspirados no movimento de revolta francês que surgiu nas redes sociais: começou por ser uma manifestação contra o aumento do imposto sobre os combustíveis, mas acabou por tornar-se num grito contra a governação do Presidente francês Emmanuel Macron. Em resposta às manifestações que se espalharam por França (e sobretudo por Paris, nos Campos Elísios), Macron decretou um “estado de emergência económico e social” e anunciou o aumento de 100 euros no salário mínimo dos trabalhadores franceses.

